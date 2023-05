Franck Bonnamour keert na drie maanden terug in koers: “Ik kan niet wachten”

Franck Bonnamour staat donderdag aan de start van de Boucles de la Mayenne (25-28 mei). Voor de Fransman is het zijn eerste wedstrijd sinds de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar hij half februari zijn voet brak. “Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden”, laat Bonnamour weten via de sociale media van AG2R Citroën.

Bonnamour, die bezig is aan zijn eerste seizoen voor AG2R Citroën, kwam ten val in de tweede etappe van de Tour du Var. Hij liep daarbij een breuk op in zijn rechtervoet. De verwachting was dat hij begin april zijn rentree weer zou kunnen maken, maar het herstel bleek langer te duren. “Ik heb drie maanden op dit moment gewacht. Dat ik me al die weken bezig heb kunnen houden met mijn revalidatie, neemt niet weg dat ik zin heb in de koersen en vol adrenaline zit.”

“Ik had niet verwacht dat deze voetbreuk me zo lang uit het peloton zou houden”, vertelt de 27-jarige renner. “Ik heb net een trainingskamp van twee weken op Corsica achter de rug. Daar had ik geweldige omstandigheden om te trainen en voor het finetunen van mijn fysieke conditie. Het seizoen is nog lang en ik wil goed presteren in het shirt van AG2R Citroën.”

