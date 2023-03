AG2R Citroën kan voorlopig niet beschikken over Franck Bonnamour

Franck Bonnamour is de komende weken niet inzetbaar voor AG2R Citroën. De 27-jarige Fransman kwam goed drie weken geleden ten val in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en heeft last van een breuk in zijn rechtervoet.

Bonnamour kan pas over een maand weer zijn rentree maken, zo laat zijn werkgever weten via social media. De renner kent met andere woorden een valse start voor zijn nieuwe ploeg. Bonnamour kwam de voorbije seizoenen uit voor B&B Hotels-KTM, dat eind 2022 in financiële problemen raakte en inmiddels niet meer te zien is in het peloton.

De klimmer begon zijn seizoen met een zestiende plaats in de Ster van Bessèges, maar viel dus uit in zijn tweede koers voor AG2R Citroën. Bonnamour was vorig jaar nog de beste in La Polynormande en werd ook tweede in een etappe in Parijs-Nice.