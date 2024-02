maandag 5 februari 2024 om 17:10

Franck Bonnamour (AG2R) voorlopig geschorst na afwijkingen in biologisch paspoort

De internationale wielerunie UCI heeft Franck Bonnamour voorlopig geschorst. Bij de Franse wielrenner van Decathlon AG2R La Mondiale zijn afwijkingen (Adverse Analytical Finding) geconstateerd in zijn biologische paspoort.

De UCI wil op dit moment niet uitweiden over verdere details met betrekking tot de zaak-Bonnamour. Zijn huidige werkgever Decathlon AG2R La Mondiale heeft ook nog niet gereageerd op het nieuws.

De 28-jarige Bonnamour is bezig aan zijn tweede seizoen voor Decathlon AG2R La Mondiale. Daarvoor reed hij in dienst van B&B Hotels-KTM en Arkéa-Samsic. Op zijn erelijst prijkt voorlopig één profoverwinning. In 2022 was de Franse allrounder de beste in La Polynormande, een Franse eendagskoers.

Wat is een Adverse Analytical Finding?

Een Adverse Analytical Finding is een melding van een WADA-geaccrediteerd laboratorium, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof, zijn metabolieten (chemische stof die tijdens de stofwisseling ontstaat), markers of bewijs van het gebruik van een verboden methode geïdentificeerd wordt. Een AAF hoeft niet te leiden tot een overtreding van de antidopingregels, omdat een sporter voor deze stof ook een vrijstelling voor therapeutisch gebruik kan hebben. Dit wordt ook wel een attest of TUE genoemd.