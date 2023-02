Fraile ‘moést winnen’ in Ruta del Sol, Pogacar wil seizoen op dezelfde voet voortzetten

Tadej Pogacar kan terugkijken op een meer dan geslaagde Ruta del Sol: hij won drie etappes én het eindklassement. “Het was echt geweldig”, zegt de Sloveen dan ook op de site van UAE Emirates.

“We hebben het de hele week geweldig gedaan als ploeg”, vervolgde Pogacar. “Ik ben heel blij met mijn vorm en met de vorm van de ploeg. Het resultaat verrast me misschien een beetje, maar ik wist dat mijn niveau goed was. Gedurende de wedstrijd voelde ik me sterk. Ik hoop dat ik me net zo sterk voel in de komende wedstrijden. Mijn plan is om op dezelfde manier door te gaan dit seizoen. Hopelijk verloopt alles zonder problemen.”

Op de slotdag van de Ruta del Sol deed Tadej Pogacar nog een indrukwekkende lead-out voor zijn ploeggenoot Alessandro Covi, maar de Italiaan moest genoegen nemen met de tweede plaats in de vijfde etappe. De overwinning ging naar Omar Fraile. “Ik zei tegen mijn ploeggenoten dat ze me moesten vertrouwen”, citeert Noticias de Navarra de renner van INEOS Grenadiers. “Ik zei tegen ze dat ik dacht dat ik een kans op de zege maakte. Ik ben super blij. Ik móest winnen. Er valt een enorme druk van mijn schouders.”

Lees meer: Omar Fraile zegeviert in slotrit Ruta del Sol, Tadej Pogacar eindwinnaar