Fraile gaat López ondersteunen in Tour: “Maar wil ook voor ritwinst gaan” woensdag 24 juni 2020 om 17:50

Omar Fraile zal dit jaar wederom zijn opwachting maken in de Tour de France. De Bask van Astana vertelt in een interview met Biciciclismo dat hij de komende tijd nagenoeg hetzelfde programma zal rijden als zijn kopman Miguel Ángel López, al zal Fraile zijn eigen ambities niet volledig laten varen.

Fraile is namelijk van mening dat het een het ander niet uitsluit. “Ik kan het team helpen en logischerwijs zal de ploeg me op een dag de vrijheid geven om mee te gaan in een ontsnapping. Het belangrijkste is om Miguel zo lang mogelijk bij te staan. Tegelijkertijd denk ik dat ik kan proberen om op een dag een etappe te winnen.”

Hij weet in grote lijnen al wat zijn programma gaat worden. Zijn programma komt grotendeels overeen met dat van kopman López. “Ik rijd in Frankrijk de Route d’Occitanie (1-4 augustus), vervolgens de Mont Ventoux Dénivelé Challenge ( 6 augustus), het Criterium du Dauphiné (12-16 augustus) en de Tour de France (29 augustus tot 20 september)”, legt hij uit. erst vertrekt hij met enkele ploeggenoten van 9 tot 24 juli op hoogtestage in de Sierra Nevada. “Ik kijk ernaar uit”, aldus Fraile. “We zullen daar in principe zijn met de Spaanse groep zijn en de Kazachen die in Benidorm wonen.’

Fraile is blij dat de periode zonder koersen binnenkort ten einde komt. “Het duurde lang, maar ik mag niet klagen. Als er hier iets positiefs uit te halen valt, dan is het wel dat ik nog nooit zo lang thuis ben geweest. Dat is een van de goede dingen. Ik kon tijd met mijn vriendin doorbrengen en tot rust komen. Dat is een van de beste dingen van de lockdown geweest.”