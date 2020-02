Fraaie zege Vlasov in Tour de La Provence, Kelderman tweede vrijdag 14 februari 2020 om 16:59

Aleksandr Vlasov heeft de tweede etappe van de Tour de La Provence gewonnen. Op de lastige aankomst in La Ciotat reed de jonge kampioen van Rusland in de slotfase weg om dan solo de etappezege te pakken. Ook nam hij de leiderstrui over van Nacer Bouhanni.

Onder zonnige omstandigheden en met Nacer Bouhanni, winnaar van de openingsetappe, in de kleurige leiderstrui werd het peloton op dag twee in gang geschoten. Gekoerst werd over 174,9 kilometer van Aubagne naar badplaats La Ciotat, waar de aankomst heuvelopwaarts aan de idyllische kustweg Route des Crêtes lag. Onderweg stonden vier beklimmingen op het menu: de Col de l’Espigoulier, de Col de la Coutronne, de Côte de Mazaugues en de Côte du Brûlat.

Vanuit de start ging het vrijwel meteen omhoog naar de Col de l’Espigoulier van eerste categorie. Terwijl Bouhanni in zijn eigen tempo naar boven reed, grepen Jonas Koch, Cyril Barthe en Victor Lafay de klim aan om weg te rijden uit het peloton. Zij zouden vanuit die vroege vlucht de etappe lange tijd animeren en maximaal negen minuten voorsprong pakken. Rond halfkoers was het verschil teruggebracht tot ongeveer vijf minuten, mede door toedoen van Deceuninck-Quick Step.

Vlucht houdt stand tot Côte du Brûlat

Ook Astana ging meedraaien en daardoor liep de voorsprong van de drie vluchters verder terug. Aan de voet van de Côte de Brûlat, op 25 kilometer van de finish, was van de voorsprong van de vluchters nog slechts een halve minuut over en had het peloton hen in het vizier. Lafay moest op het klimmetje, waar de percentages richting de tien procent gingen, als eerste afhaken vooraan. Nadat Koch de bergpunten nog had meegepikt op de top, was het gedaan met de ontsnapping.

Restten alleen de afdaling en de slotklim over 3,4 kilometer aan acht procent naar aankomstplaats La Ciotat. In de afzink van de Côte de Brûlat sloegen ploeggenoten Julien El Fares en Evaldas Šiškevičius de handen ineen. Ze pakten een gaatje op het peloton, maar op drie kilometer van de streep was alles weer samen. Dan begon het kijken naar elkaar: niemand wilde op de oplopende finish zijn pijlen te vroeg afschieten.

Na enkele vergeefse ontsnappingspogingen van onder anderen Wilco Kelderman, was Aleksandr Vlasov de eerste die doortrok op twee kilometer van de aankomst. De jonge Rus (23), de huidige nationale kampioen van zijn land, is pas aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau bezig, maar verzwakte niet in de lastige slotfase en sleepte de etappezege binnen. 24 seconden later sprintte Wilco Kelderman naar de tweede plaats. Alexey Lutsenko werd derde.

Vlasov ook nieuwe leider

Vlasov werd tevens de nieuwe leider in het algemeen klassement, waar hij de koppositie overnam van Nacer Bouhanni. Wilco Kelderman is de nummer twee op 28 seconden, op twee tellen gevolgd door Alexey Lutsenko.