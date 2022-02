Foto van vallende Mathieu van der Poel op Olympische Spelen valt in de prijzen

De titel van NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar 2021 is gegaan naar fotograaf Robin van Lonkhuijsen, die vastlegde hoe Mathieu van der Poel tijdens de Olympische Spelen in Tokio ten val kwam. Van de 202 inzendingen werd zijn foto als beste beoordeeld.

Van der Poel was in de zomer van 2021 een belangrijke gegadigde voor Olympisch goud op de mountainbike, maar al in de eerste ronde ging het mis voor de Nederlander. Van der Poel ging op hoge snelheid lelijk onderuit in de Sakura Drop: de renner verkeerde in de veronderstelling dat er een plank zou liggen op de plek waar hij tijdens de olympische mountainbikerace ten val kwam.

In de Sakura Drop voltrok zich kortom een ‘sportief drama’, maar Van Lonkhuijsen stond toevallig op de goede plek om een foto voor de eeuwigheid te maken. “Ik trok mijn toestel mee en keek daarna weer naar rechts, waar weer een renner in oranje aankwam. Plotseling hoorde ik oh’s en ah’s. Pas toen hij op de grond lag, dacht ik: jee, dat is Mathieu van der Poel. Ik had de mazzel dat ik goede plek had gekozen. Op mijn foto’s zie je zijn gezicht, bij veel andere foto’s alleen zijn helm”, is zijn uitleg.

“De fotograaf stond precies op de juiste plek”

“De foto van de buiteling van Mathieu van der Poel op de Olympische Spelen in Tokio voldoet aan alle eisen van een eersteprijswinnaar van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar. De fotograaf stond precies op de juiste plek, liet de motordrive van zijn camera flink ratelen en koos uit deze burst van foto’s het meest dramatische beeld. Een ragscherpe foto die het verhaal vertelt van plankjesgate”, valt er te lezen in het juryrapport.

Van Lonkhuijsen viel in 2020 als nummer twee in de verkiezing ook al in de prijzen. De tweede prijs ging dit jaar naar Petra Huijsmans voor haar foto van een veldrijder die valt in de modder. Ronald Hoogendoorn, een vaste podiumklant in de strijd om de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, legde beslag op de derde prijs met een foto van atlete en tweevoudig Olympisch kampioene Sifan Hassan.

De NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar is een samenwerking tussen de Nederlandse Sport Pers (vertegenwoordiger van circa 550 sportjournalisten en -fotografen) en de stichting Zilveren Camera. De winnende Sportfoto dingt mee naar de Zilveren Camera, waarvan de winnaar op vrijdag 11 oktober in Hilversum bekend wordt gemaakt.