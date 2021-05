Foss: “Ik verras mezelf dat ik me in de derde week kan mengen”

Tobias Foss behield in de bergetappe naar Sega di Ala zijn negende plaats in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Noor van Jumbo-Visma werd elfde in de daguitslag, kort achter zijn ploegmaat George Bennett. “Voor mij was het wellicht iets te steil, maar mede door de hulp van George, kon ik op een goed tempo naar boven rijden”, aldus Foss.

“De slotklim was bijzonder pittig”, vertelt Foss over de klim naar Sega di Ala. Het verschil met de vierde plaats van Aleksandr Vlasov is nu ruim drie minuten. “Het verrast mezelf enigszins dat ik me in de derde week van een grote ronde kan mengen tussen de favorieten. Dat is een lekker gevoel.”

Voor de rustdag sprak Jumbo-Visma al het vertrouwen uit in de 24-jarige Noor. Met nog vier etappes te gaan hopen Foss en de ploeg op een top-10-plaats. “Er komt nog een aantal pittige dagen aan. We zullen als ploeg proberen een etappe te winnen en zullen vol gas rijden in de resterende etappes. Ik hoop dat ik na de tijdrit van zondag mezelf terug kan vinden in de top-10 van het klassement”, kijkt hij vooruit.

In het klassement staat Foss op 9.18 minuut van roze trui Egan Bernal.