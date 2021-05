Fortunato straalt na zege op Monte Zoncolan: “Ik ben heel erg blij”

Lorenzo Fortunato kon zijn geluk niet op na zijn ritzege in de Giro d’Italia. De Italiaan van EOLO-Kometa boekte op de Monte Zoncolan zijn eerste profzege. “Ik ben heel erg blij”, laat hij weten na afloop.

Het debuterende EOLO-Kometa wist zo direct een etappe te winnen in de Giro d’Italia. Fortunato is lovend over zijn team: “Dit is het beste team.”

“Ik bleef goed herstellen”

In de etappe probeerde de 25-jarige renner zijn krachten zo goed mogelijk te verdelen. “Ik viel aan met mijn ploeggenoot Albanese, zo kwam ik in de vroege vlucht terecht. Het ging best rustig de hele dag, pas op de Zoncolan moest ik alles geven.”

“Ik viel aan achter Tratnik en het lukte me steeds om goed te herstellen”, aldus de winnaar. “Ik ben echt zo blij met mijn ritzege.”