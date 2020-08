Formolo na lange solo: “Wilde per se aanvallen op de Madeleine” vrijdag 14 augustus 2020 om 16:39

De solo van ruim zestig kilometer van Davide Formolo was wel degelijk gepland. Dat vertelde de Italiaan na afloop van zijn ritzege in het Critérium du Dauphiné. “De slotklim was niet heel lastig, dus daar had ik het verschil niet kunnen maken. Daarom wilde ik op de Madeleine al aanvallen”, zei hij.

“We reden al de hele dag in de kopgroep en vlak voor de Madeleine hadden we maar drie minuten voorsprong”, beschrijft Formolo. “Dat was te weinig om het te halen tot de finish. Ik zei tegen mezelf: dan moet ik aanvallen op de Col de la Madeleine en proberen een groter gat te maken met het peloton.”

Dat lukte, want hij reed al zijn medevluchters uit het wiel en begon aan een indrukwekkende solotocht. Na de afdaling volgde nog een vallei en de slotklim naar Saint-Martin-de Belleville. “Ik dacht dat de slotklim meteen zou beginnen, maar er was nog een vallei en daar heb ik veel energie verloren in mijn eentje”, aldus Formolo, die met een kleine vier minuten aan de klim begon. “Toen wist ik niet of ik het ging halen.”

Over twee weken start Formolo in de Tour de France. Ook daar hoopt hij op ritsucces te kunnen jagen. “Met Tadej Pogacar en Fabio Aru hebben we twee kopmannen en die ga ik ook zo goed mogelijk proberen te helpen”, kijkt hij vooruit.