Flückiger troeft landgenoot Schurter af na spannende Wereldbeker MTB Leogang

Mathias Flückiger heeft de Wereldbeker Cross-Country in Leogang op zijn naam geschreven. De Zwitser versloeg zijn landgenoot Nino Schurter na een bijzonder spannende tweestrijd in Oostenrijk. De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly finishte als derde.

De Wereldbeker mountainbiken ging vandaag verder met de Cross Country-wedstrijden in Leogang, om precies te zijn in het Saalfelden-Leogang Bike Park. Voor de start waren de meeste ogen gericht op Mathias Flückiger, afgelopen vrijdag nog winnaar van de Short Track-race, de Roemeen Vlad Dascalu, mountainbikelegende Nino Schurter, Henrique Avancini en de Belgische MTB-hoop Jens Schuermans.

Na twee (van de in totaal zes) rondes reden zes mountainbikers nog op een zakdoek. De ervaren Schurter begon als eerste aan de derde ronde, met in zijn wiel Dascalu, de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly en Flückiger. Ook de Fransman Maxime Marotte en de Nieuw-Zeelander Anton Cooper waren nog niet uitgeschakeld voor de overwinning, voor toppers als David Valero, Jordan Sarrou en Avancini zag het wel penibel uit.

Zwitsers duel om de overwinning

Flückiger trok in de derde ronde stevig door op enkele korte hellingen en was zo verantwoordelijk voor een nieuwe schifting. Schurter en Hatherly bleken in staat om te volgen, voor Marotte, Dascalu en Cooper ging het te snel. In de daaropvolgende ronden zagen we wel enkele speldenprikken tussen de drie tenoren, maar Flückiger en Schurter waren aan elkaar gewaagd. Hatherly hing wat meer aan de rekker, maar beet op de tanden.

Met drie kanshebbers voor de zege begonnen we aan de zesde en laatste ronde van de Wereldbeker in Leogang. In deze slotronde kregen we een Zwitsers duel om de overwinning. Op de klimmetjes voerde de explosieve Flückiger de forcing, maar Schurter wist met al zijn ervaring, taaiheid en technisch vernuft bij te blijven. Voor Hatherly ging het in de laatste ronde duidelijk te snel en dus ging alle aandacht uit naar de twee Zwitsers.

Op het tweede klimmetje besloot Flückiger nog maar eens te verdapperen en dit keer wist hij zijn landgenoot op een klein gaatje te fietsen. Schurter plooide, maar kraakte niet en deed er in de slotfase alles aan om de scheve situatie recht te zetten. Flückiger had echter nog wat over en wist na een bloedstollende slotfase de overwinning veilig te stellen. Schurter strandde uiteindelijk op zes seconden, Hatherly wist de opkomende Dascalu nog achter zich te houden in de strijd om plek drie.

Wereldbeker Leogang 2022 (XCC), mannen

Mathias Flückiger (Thömus Maxon) in 1u15m31s

Nino Schurter (Scott-SRAM) op 6s

Alan Hatherly (Cannondale Factory Racing) op 39s