Floyd Landis keert terug in de wielersport: Amerikaan komt met eigen gravelploeg

Floyd Landis keert met een eigen gravelteam terug in de wielersport. De inmiddels 46-jarige Amerikaan, die zijn Tourzege in 2006 kwijtraakte vanwege een positieve dopingtest, zal zich met zijn Floyd’s of Leadville Racing-team richten op gravel- en mountainbikewedstrijden door Noord-Amerika.

De ploeg bestaat uit vijf renners, met als voornaamste blikvanger Tinker Juarez, een voormalig BMX’er en mountainbiker. Taylor Lideen, Victor Cashes, Anne Donley en Genevieve Jeanson zijn de andere namen. Verder rekent de ploeg in bepaalde wedstrijden op gastdeelnemers. Zo is Landis van plan om zelf ook enkele gravelwedstrijden te betwisten, net als zijn voormalige teamgenoot en huidige zakenpartner Dave Zabriskie.

Het is voor Landis, die na zijn dopingbekentenis, schorsing en klokkenluiderszaak uit 2010 tegen zijn voormalige kopman Lance Armstrong tot persona non grata werd verklaard, niet de eerste keer dat hij rechtstreeks betrokken is bij een wielerploeg. De voormalige ronderenner was ook enkele jaren de hoofdsponsor van een Canadese continentale wielerploeg met de naam Floyd’s Pro Cycling.

Fietsplezier

Nu heeft Landis echter besloten om met zijn eigen bedrijf Floyd’s of Leadville (legale verkoop van hennep en cannabis) in het gravelracen te stappen. “In het professionele wielrennen heerst er een andere sfeer. Bij het gravelracen heb je heel veel mensen die gewoon genieten van het fietsen, en na de race nog wat rondhangen. Bovendien heb je in het gravelracen een vaste community, wat voor ons marketingtechnisch dan weer interessant is”, citeert Cyclingnews.

“Verder is het leuk om op een of andere manier betrokken te blijven bij de wielersport en jonge renners te helpen. Het fietsen heeft me veel gegeven. Ik ben al een tijdje in het bezit van een gravelfiets. Het is leuk om op een gravelfiets te rijden, ook al omdat je op plekken komt waar minder verkeer is. Ik heb het fietsplezier inmiddels weer teruggevonden. Ik kan nu eindelijk weer fietsen met andere mensen zonder me ongemakkelijk of schuldig te voelen. Dat heeft toch lang geduurd”, is Landis openhartig.