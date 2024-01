dinsdag 9 januari 2024 om 13:14

Floris Van Tricht wordt prof bij Israel-Premier Tech

Floris Van Tricht rijdt vanaf volgend jaar voor Israel-Premier Tech. De jongere broer van Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck), die overkomt van het Belgische clubteam EFC-L&R – Van Mossel, heeft een contract getekend tot eind 2026. In 2024 zal hij nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Israel-Premier Tech.

De 22-jarige Van Tricht heeft een goed 2023 achter de rug. Hij boekte meerdere overwinningen in nationale wedstrijden en liet zich ook zien in UCI-koersen. Zo werd hij vierde in de Le Tour des 100 Communes (1.2). Ook finishte hij als tweede op het Belgisch kampioenschap voor beloften. Die wedstrijd, gewonnen door Simon Dehairs, eindigde in een massasprint. Net als zijn broer Stan, beschikt Floris dus over een stel snelle benen.

Van Tricht is niet de enige nieuwkomer bij Israel-Premier Tech Academy, zoals de opleidingsploeg van het ProTeam heet. Ook de Brit Joe Blackmore en de Canadees Luke Valenti versterken het team. Naast Van Tricht rijden er geen andere Belgen voor de opleidingsploeg. Dylan Teuns en Tom Van Asbroeck hebben nog een contract tot eind 2024 hoofdmacht. Het is dus nog niet zeker of Van Tricht volgend jaar landgenoten tegen zal komen bij de Israëlische ploeg.