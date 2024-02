zondag 11 februari 2024 om 09:03

Florian Vermeersch zes maanden uit de roulatie na zware val: “Hij huilde en kermde van de pijn”

De dijbeenbreuk van Florian Vermeersch, opgelopen in de Ronde van Murcia, is een flinke streep door de rekening van de voorjaarsplannen van Lotto Dstny. Ploegleider Dirk Demol was als eerste bij de voorjaarskopman, die in een afdaling hard ten val kwam. “Ik wist direct dat we hem voor lang kwijt waren”, vertelt Demol tegen Het Nieuwsblad. “Hij huilde en kermde van de pijn.”

De verwachting is dat Vermeersch, die zaterdagavond nog geopereerd werd, ongeveer zes maanden buiten strijd is. En dat allemaal na een crash in de afdaling van de Bermej0-klim. Vanuit de ploegleiderswagen hoorde Demol over een valpartij van Lotto Dstny. “Toen ik Florian twee meter dieper langs de andere kant van de houten balustrade zag liggen, wist ik het meteen”, zegt hij, gevolgd door enkele scheldwoorden.

“Hij moet vol met zijn linkerdijbeen tegen de houten balustrade terecht zijn gekomen. Ik durfde niet veel te kijken naar zijn been. Ik heb er wel tien minuten bij gezeten. Hij was er het hart van in”, aldus Demol. “In principe is hij zes maanden uit roulatie, maar anderzijds is het een atleet en die kunnen veel sneller terugkomen dan een normale sterveling. Maar we zijn hem sowieso voor lange tijd kwijt.”

Arnaud De Lie: “Dit verandert onze plannen toch wel”

Toevallig zat die andere kopman Arnaud De Lie na zijn opgave ook in de volgwagen die bij Vermeersch stopte. “Het was geen mooi zicht”, vertelt hij. “Florian is niet alleen een heel goede ploegmaat, maar tegelijk ook een leider. Ik hoopte dat zijn val niet al te erg zou zijn, maar toen ik hem daar zag liggen, vreesde ik al het ergste. Het is duidelijk dat dit onze plannen toch een beetje verandert. We hebben nog altijd een goede ploeg, maar ik heb toch liever Florian bij mij in de voorjaarskoersen.”