Florian Vermeersch voorspelt Mathieu van der Poel als winnaar: “Zelf hoop ik op een plek tussen tien en twintig”

Interview

Als Florian Vermeersch dit voorjaar opgenomen werd in de Dikke Van Dale, dan stond dat synoniem aan pech. En toch is hij bezig aan een constante reeks, opgaves in de Bredene Koksijde Classic en E3 Saxo Classic daargelaten. Voor de Ronde van Vlaanderen van zondag heeft de nummer twee van Parijs-Roubaix 2021 geen al te hoge verwachtingen, maar hij hoopt stiekem op een goede uitslag. “Maar ik ben voorzichtig met mijn uitspraak”, vertelt hij aan WielerFlits.

De 24-jarige Belg van Lotto Dstny begint zondag aan zijn vierde Vlaamse Hoogmis. Vorig jaar werd hij 76ste, de twee edities daarvoor reed Vermeersch niet uit. Het klassiekerstalent durft daarom niet te veel op de zaken vooruit te lopen. “Ik heb in De Ronde nog nooit een topresultaat neergezet en nooit het goede gevoel gehad. Na de grote drie, hoop ik mezelf terug te vinden bij de eerste twintig of 25 renners. Daarna zijn er veel die in aanmerking komen voor een top-10 of top-20. Ik hoop dat ik mijzelf daar kan tussenzetten zondag. Maar ik sta er nuchter in. Ik wil eerst en vooral beter doen dan vorig jaar en die jaren ervoor. Dat zal ook al iets zijn voor mij.”

Een andere factor is het weer, dat de renners op dit moment beter gezind is dan vorig weekend in de E3 Saxo Classic en vooral Gent-Wevelgem. “Zonder regen betekent het dat er veel minder stille momenten in de koers zijn. Daarmee bedoel ik dat je minder snel door de bochten kunt en je daarna weer moet optrekken. Dat zal zondag nu niet zo zijn. Hoe ik me voel na de regen en kou van vorige week? In E3 heb ik de finale niet gereden, daar ben ik redelijk fris uitgekomen. Gent-Wevelgem was een ander verhaal. Maandag en dinsdag zat ik op het randje van ziek worden, maar heb ik mezelf goed verzorgd. Hopelijk blijf ik tot en met Parijs-Roubaix daarvan gespaard.”

Anticiperen

Wanneer je in de Ronde van Vlaanderen niet Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Tadej Pogačar heet, moet je hun aanval voor zijn. Dat weet ook Vermeersch. “Het ziet ernaar uit dat het voor winst tussen die drie gaat. Zij zullen elkaar niet alleen rechtstreeks bekomen, maar ook met hun ploegen door teammaats vooruit te steken. Om andere ploegen in het defensief te dringen. Ik denk dat daar voor renners zoals ik, kansen liggen om mee te schuiven. Al de rest moet niet wachten tot de laatste keer Oude Kwaremont. Die drie rijden de rest daar allemaal in de vernieling. Dat is een heel omvattend begrip en een heel fancy woord. Maar tegenwoordig is dat zo.”

Jumbo-Visma is in de breedte de sterkste ploeg en zal er vroeg aan beginnen om het numerieke overtal in de finale te creëren voor kopman Van Aert. De verwachting in Radio Peloton is echter dat Van der Poel en Pogačar dat voor willen zijn. “In de E3 Saxo Classic kan je op voorhand zeggen waar het 100% zeker zal gebeuren. Maar in de Ronde van Vlaanderen durf ik dat niet meer. De finale kan tegenwoordig overal openbreken. Misschien al op de Kanarieberg of de Berendries. Wees dat maar eens voor. Ik verwacht wel dat de topfavorieten er zo lang mogelijk een heel zware koers van gaan maken. Dat het een ravage gaat zijn, volledig in stukken, echt een overlevingstocht.”

Vermeersch zelf hoopt na de laatste koersen vooral gevrijwaard te zijn van pech. “Dan zie ik mezelf wel ver geraken. Het is een heel lange koers en ergens tussen de eerste keer Paterberg en de Koppenberg in, zal het losbarsten. Het gaan puur de benen zijn die spreken. Maar ik hoop ergens in een groepje te zitten die voor een top 10-plek vecht. Dan zou ik echt supertevreden zijn. Maar daarvoor zijn er ook zoveel scenario’s en zoveel dingen die kunnen gebeuren. Dus ik probeer daar voorzichtig in te zijn. Of pech me achtervolgt? Nee. Die klik maak ik snel. Dat heeft ook geen enkel nut. Het verandert niets. Pech is pech. Dat zijn nu eenmaal de klassiekers.”

Van Aert en Van der Poel

België hoopt met Van Aert te kunnen winnen. De media voert die druk al weken op; de Jumbo-Visma-kopman móet winnen. “Dat neem ik toch met een korreltje zout”, lacht Vermeersch. “De manier waarop hij en Jumbo-Visma rondrijden, is heel impressionant. Wout is de oudste nog niet, dus hij krijgt waarschijnlijk nog kansen om De Ronde te winnen. Als we op het einde van het jaar afrekeningen gaan maken zonder pech, dan gaan we nog altijd kunnen zeggen dat Wout een succesvol jaar gehad heeft. Ik vind het allemaal een beetje overdreven dat hij moet winnen. Bovendien heeft Pogačar de meeste indruk op mij gemaakt tot nu toe. In E3 leek hij de sterkste.”

“Knap, want hij heeft hier niet veel koerservaring”, gaat Vermeersch verder. “Ik ken hier alle straten en wegen in de Vlaamse Ardennen. Pogačar komt hier misschien drie of vier keer per jaar. Om te winnen. Ik vind dat heel straf, omdat parcourskennis en positionering hier juist supercruciaal zijn. Maar toch, als ik één naam moet geven voor winst zondag, dan is dat Mathieu van der Poel. Ik denk dat hij in superconditie is. Mathieu is ook een heel slimme renner, tegenwoordig misschien wel slimmer dan hij ooit was. En simpelweg omdat het parcours hem het best ligt van iedereen.”