woensdag 11 oktober 2023 om 17:26

Florian Vermeersch trekt topvorm door met podiumplaats in Veneto: “Geen fouten gemaakt”

Video Florian Vermeersch kwam nog dichtbij de overwinning in de Giro del Veneto, maar zag in extremis Dorian Godon en Tobias Halland Johannessen nog over zich komen. “Dit is een bevestiging van mijn goede vorm”, zei hij achteraf bij WielerFlits.

“Het zag er lange tijd naar uit dat de vlucht voorop zou blijven. Met Brent (Van Moer, red.), Stan (Dewulf, red.) en Abrahamsen had je drie hardrijders voorin. Ik dacht dat ze een goede kans maakten, zeker als je weet dat we op dertig kilometer van het einde nog drie minuten achter waren. Daarna ging het plots heel snel, waarna ik heb aangegeven dat ik supergoed was. Jammer dat ik het niet kon afwerken, maar ik ben wel blij met dit resultaat.”

Vermeersch vond niet dat hij fouten had gemaakt in de sprint. “Ik had gezegd dat ik van achteren wilde komen. Uiteindelijk zat ik ook redelijk ideaal bij het opdraaien van de klim, rond de tiende positie. Ik kon met snelheid van achteren uit komen. Op vijftig meter van de meet zit ik nog eerste, maar er komen er nog twee over. Jammer, maar dat wil zeggen dat ze beter waren.”

Het seizoen zit er nog niet op voor Vermeersch, de nummer twee van het WK Gravel. Hij mag later deze week nog eens op de gravelfiets kruipen. “Ik voel me inderdaad sterk, maar ik bekijk het dag per dag. Zonder stress.”