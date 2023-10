vrijdag 20 oktober 2023 om 15:48

Florian Vermeersch is constantheid zelve: “Moet nieuwe stap zetten voor die uitschieter”

Florian Vermeersch heeft het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug. De klassiekerkopman van Lotto Dstny verzamelde volop de ereplaatsen in lastige eendagskoersen, maar winnen zat er nog niet in. “Voorlopig mis ik inderdaad die echte uitschieter, maar ik denk dat ik wel heel tevreden mag zijn met mijn niveau”, is zijn conclusie na 2023 bij WielerFlits.

Vermeersch noemt zijn seizoen ‘heel goed’ als we vragen om terug te kijken naar het voorbije jaar. “Ik heb een paar mooie uitslagen gereden. Mijn voorjaar was geslaagd en na de Tour was ik tweede in de Renewi Tour, vijfde in de Ronde van Denemarken en reed ik nog podium in de SUPER 8 Classic. Er zaten nog een paar heel mooie uitslagen tussen, daar was ik heel tevreden mee.”

Frisheid

Met ook nog ereplaatsen in de Ronde van Drenthe (vierde), de Ronde van Vlaanderen (twaalfde), Parijs-Roubaix (twaalfde), Tro-Bro Léon (achtste), Antwerp Port Epic (vierde), Dwars door het Hageland (derde) en de Baloise Belgium Tour (zevende) was hij een belangrijke troef voor Lotto Dstny het voorbije jaar. Maar ja, die zege… “Voorlopig mis ik inderdaad die echte uitschieter, dat ontbreekt inderdaad. Maar ik denk dat ik wel heel tevreden mag zijn met mijn niveau.”



In het najaar was zijn niveau ook op orde, met een vijfde plaats op het EK Gravel en zilver op het WK Gravel. Ook behaalde hij nog een derde plaats en zevende plaats in de wielerweek van Veneto en won hij daar ook de Serenissima Gravel. Die lijn wil hij graag doortrekken.

“Als ik een nieuwe stap kan zetten volgend jaar, dan hoop ik dat die uitschieter er wel eens komt”, aldus de 24-jarige Vermeersch. Waarom hij die nog niet heeft? “Ik denk dat ik heel veel koersen van hoog niveau heb gereden, waar een heel sterk deelnemersveld was. Zo heb ik een spurt verloren van Mathieu van der Poel, dat is niet een van de minste coureurs. Dus ja, ik denk dat ik terug een stap moet zetten qua niveau, zodat ik iets frisser de finale in kan. Dan kan dat misschien wel eens komen.”

Vuurwerk met Arnaud De Lie

Bij Lotto Dstny komt niet alle druk op de schouders van de coureur uit Gent, want Arnaud De Lie is ook definitief doorgebroken op het hoogste niveau. Samen vormen zij een sterk koppel, vindt Vermeersch. “Als we alle twee op niveau zijn volgend jaar in de klassiekers, dat we een mooie combinatie kunnen zijn. Arnaud kan zijn sprint afwachten, ik kan voor de aanval kiezen. Dat gaat wel vuurwerk geven als alles goed loopt.”

Een seizoensplanning ligt er nog niet voor Vermeersch in 2024. “Maar dat zal wel een beetje hetzelfde zijn als dit jaar. De klassiekers zijn heel belangrijk, voor mij en voor de ploeg. Daar zal mijn eerste focus op liggen”, benadrukt hij.