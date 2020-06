Florian Vermeersch begint aan zijn profavontuur bij Lotto Soudal maandag 1 juni 2020 om 10:18

Voor Florian Vermeersch begint vandaag zijn avontuur bij de hoofdmacht van Lotto Soudal, waar hij in december zijn krabbel onder zijn eerste profcontract zette. De Belgische beloftekampioen maakt volgens planning de overstap vanuit de ontwikkelingsploeg.

Vermeersch (21) staat te boek als een snelle man met de nodige inhoud. Zo werd hij vorig seizoen in Habay la Neuve nationaal kampioen bij de beloften, won hij de Ronde van Midden-Brabant en pakte hij drie ritzeges en het eindklassement in de Tour de Moselle. “Florian is echt een talent. Hij is sterk en heeft een groot potentieel”, vertelde teammanager John Lelangue eerder.

Lelangue benadrukte bij de aankondiging van Vermeersch dat 2019 pas zijn eerste seizoen op de weg was, nadat hij eerder actief was als veldrijder. “We gaan Florian rustig brengen. We zullen hem vooral inzetten in kleinere rittenkoersen. Onze jonge talenten, opgeleid door Kurt Van de Wouwer, krijgen de kans om rustig door te groeien.”

Very welcome, @florian_vermeersch Part of our #LottoSoudal WorldTour Team since… today. Looking forward to seeing you in the races. 📸 Photo News pic.twitter.com/DO5jJCTQRp — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 1, 2020