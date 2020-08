Florian Sénéchal triomfeert in Druivenkoers, Van der Poel derde zaterdag 29 augustus 2020 om 17:23

Florian Sénéchal heeft in Overijse de Druivenkoers op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick-Step klopte in de finale van een wedstrijd van 194,7 kilometer zijn medevluchter Dries De Bondt. Mathieu van der Poel won de sprint van het peloton en legde beslag op de derde plek.

Vijf renners maakten in de eerste fase van de wedstrijd deel uit van een lange vlucht. De Belgen Kenneth Vanbilsen (Cofidis) en Lennert Teugels (Tarteletto – Isorex) gingen op pad samen met de Nederlanders Casper van Uden (Sunweb), Daniel Abraham Gebru (BEAT) en de Fransman Lucas De Rossi (NIPPO DELKO One Provence). De vijf reden een maximale voorsprong van meer dan vier minuten bij elkaar.

Jelle Wallays (Lotto Soudal) en Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) gingen op zestig kilometer van het einde in de tegenaanval en slaagden erin om zich aan de op van de koers te voegen. Gebru moest ondertussen afhaken. Nadat Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Emanuel Morin (Cofidis), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Loic Vliegen (Circus-Wanty Gobert) wisten aan te sluiten, werd de kopgroep uitgebreid tot elf leiders.

Van der Poel versnelt

In de achtergrond brak Jasper Philipsen (UAE-Emirates) de koers open met een aanval op de Smeysberg. Het tempo werd opgevoerd, maar de koplopers gaven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Tijdens een nieuwe passage over de Schavei plaatste Van der Poel op de grote versnelling een serieuze demarrage. De kersverse Nederlandse kampioen kreeg Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step) met zich mee, waarna de twee in de slotronde op jacht gingen naar de koplopers. De jacht zou van korte duur blijken, want de twee werden kort erna door het peloton ingerekend.

Tijdens de laatste beklimming van de Smeysberg lieten aan kop van de koers De Bondt en Sénéchal hun medevluchters achter zich. Het verschil bleef aanvankelijk klein, maar de twee wisten uit de greep van de achtervolgers te blijven.

Beslissing op de Schavei

Sénéchal wist tijdens de laatste beklimming van de Schavei De Bondt achter zich te laten, waarna hij in de straten van Overijse de overwinning kon vieren. Hij werd daarmee de eerste Fransman op de erelijst.

Kort erna finishte het peloton. Mathieu van der Poel won de sprint van de achtervolgers, voor Davide Ballerini.