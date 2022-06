Florian Sénéchal klopt Antony Turgis en pakt Franse wegtitel

Florian Sénéchal is de nieuwe Frans kampioen op de weg. Na 240 kilometer bleef de Fransman Anthony Turgis en Axel Zingle voor in een sprint met vijf. Ook Warren Barguil en Benjamin Thomas zaten mee in de beslissende vlucht.



In de vlucht van de dag zaten een aantal sterke Franse renners mee, waaronder Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Clément Champoussin, Benoît Cosnefroy, Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Pierre Latour, Valentin Ferron, Fabien Doubey, Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) en Clément Russo. Alhoewel ze een aantal minuten voorsprong pakten op het peloton, zouden ze niet uit handen blijven. Met nog 32 kilometer te gaan volgde een hergroepering.

Daarna trokken Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ten aanval op de Côte de la Séguinière. Burgaudeau zou hier in de afdaling uit wegvallen. En ondanks een maximale voorsprong van dertig seconden, zou ook deze groep weer tot de orde worden geroepen door de troepen van Arnaud Démare.

De mannen van Groupama-FDJ slaagden er echter niet in om ook de laatste passage van deze heuvel te controleren. Na een lead-out van de teruggekeerde Julian Alaphilippe, viel Sénéchal aan en nam hij Turgis, Zingle, Barguil en Thomas met zich mee. Zij zouden het vervolgens uitzingen tot de finish. Ondanks het overtal van Cofidis zou Sénéchal er vervolgens met de zege vandoor gaan. Démare eindigde op bijna een halve minuut als zesde: hij won de pelotonspurt.