Florian Sénéchal: “Hopelijk heb ik volgende week ook deze benen”

Florian Sénéchal heeft iets meer dan een week voor het WK op de weg in Leuven de Primus Classic gewonnen. Na een sterke wedstrijd van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step was de Fransman de renner die het in Haacht afrondde. “Ik wil mijn team bedanken, want we hebben super goed samengewerkt”, aldus de winnaar.

“Het was een lastige koers”, blikt hij terug in het flashinterview. “Ik probeerde een aantal keer te temporiseren en dat ging me heel goed af. Ik voel me ook heel goed, moet ik zeggen. Na de Vuelta ben ik goed hersteld. Gister heb ik lekker kunnen koersen in Koolskamp en heb ik zelfs nog veertig kilometer bijgetraind daarna.”

“Dit was de ideale voorbereiding voor me, en ik denk ook voor Julian Alaphilippe. Hopelijk heb ik volgende week dezelfde benen”, sluit Sénéchal af.