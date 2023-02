Floortje Mackaij en Liane Lippert bezorgen Movistar 1-2’tje in Vuelta CV Féminas

Over een perfect debuut gesproken. Floortje Mackaij heeft haar eerste koers voor het Spaanse Movistar winnend afgesloten. De 27-jarige Nederlandse kwam in de Vuelta CV Féminas solo over de streep. Liane Lippert, eveneens nieuw bij de Spaanse formatie, maakte het feestje van Movistar compleet door als tweede te finishen.

Vandaag stond de vijfde editie van de Vuelta CV Féminas op het programma, een 93,2 kilometer lange eendagskoers met start in Paterna en finish in Valencia. Het parcours was een blauwdruk van de slotrit van de Ronde van Valencia bij de mannen. De rensters kregen onderweg twee beklimmingen voor de wielen geschoven, maar eenmaal op de top van de laatste klim – de steile La Frontera (5,2 km aan 9%) – was het nog ruim veertig kilometer tot de finish in Valencia.

Toch bleek het parcours voor de betere klimsters lastig genoeg om verschillen te creëren. Dat demonstreerde Floortje Mackaij, die een knappe solo uit haar benen wist te schudden, op weg naar de overwinning. De Nederlandse wist zo in haar eerste koers voor haar nieuwe werkgever Movistar meteen te scoren. Liane Lippert begon ook uitstekend aan haar Movistar-avontuur: de Duitse werd op een halve minuut tweede.

De Tsjechische Nikola Nosková mocht als derde vrouw mee het podium op.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos