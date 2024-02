zondag 11 februari 2024 om 12:22

Fisher-Black klopt Lamperti en Ulissi in regenachtige heuvelrit Tour of Oman

Een regenachtige (!) tweede etappe van de Tour of Oman is zondag gewonnen door Finn Fisher-Black. De kopman van UAE Emirates, die onlangs ook al de Muscat Classic won, greep de macht op de venijnige beklimming naar Qurayyat. Luke Lamperti en Diego Ulissi werden kort daarachter tweede en derde. Fisher-Black is ook de nieuwe leider.

In de Tour of Oman begon Caleb Ewan in de leiderstrui aan de tweede etappe. Die rit had het venijn in de staart, want de renners zouden finishen op een slothelling van net geen drie kilometer, aan een gemiddelde van 6,7%, in Qurayyat.

In een attractieve openingsfase werd veel aangevallen, waarna uiteindelijk drie renners definitief wisten weg te rijden. Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO) en Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Insurance). Zij kregen meer dan zes minuten voorsprong van het peloton, waar UAE Emirates het tempo bepaalde.

In het laatste koersuur kwam er een extra tegenstander bij voor de renners, want het begon plots keihard te regenen en ook trok de wind stevig aan. Vooral de neerslag was uniek gegeven, want voor het eerst in dertien (!) edities van de Tour of Oman regende het.

De omstandigheden zorgden ook voor wat problemen, want vlak voor de finish stroomden wat stenen de weg op en alle communicatie (Radio Tour en de lokale tv-uitzending) viel weg. Toch kregen we door dat de kopgroep nog voor de slotklim naar Qurayyat was ingerekend.

Een compleet peloton begon daardoor aan de beklimming, die niet lastig genoeg was om veel verschillen te maken. Uiteindelijk bleek Finn Fisher-Black de sterkste op Qurayyat. Hij kwam twee seconden voor puncheurs Luke Lamperti en Diego Ulissi over de finish. Ook Adam Yates, Mauri Vansevenant en Jenno Berckmoes eindigden in dezelfde tijd als Lamperti en Ulissi.