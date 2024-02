vrijdag 9 februari 2024 om 12:58

Finn Fisher-Black soleert door late aanval naar winst in Muscat Classic

Finn Fisher-Black heeft vrijdag in Oman de heuvelachtige Muscat Classic gewonnen. Na een koers van bijna 175 kilometer was hij als eerste aan de finish in Al Bustan, nadat hij op de slotklim wist weg te rijden uit een uitgedund peloton. De Nieuw-Zeelander van UAE Emirates kwam vervolgens solo over de finish. Luke Lamperti en Amaury Capiot werden daarachter tweede en derde.

Al vroeg in de wedstrijd kozen drie renners uit het continentale circuit de aanval. Het waren Indonesiër Aiman Cahyadi, Maleisiër Irwandie Lakasek (beiden van Terengganu) en de Japanner Manabu Ishibashi (JCL Team UKYO) die wegreden. Het peloton deed het rustig aan en gaf de drie meer dan twaalf minuten voorsprong.

Vervolgens was het Cofidis dat in gang schoot vooraan in het peloton, om de kansen voor kopman Bryan Coquard in leven te houden. Na de eerste grote klim van de dag, halverwege de wedstrijd, was de voorsprong alweer gehalveerd omdat ook BORA-hansgrohe zich met de achtervolging ging bemoeien.

In de kopgroep bleek Ishibashi de sterkste, want hij gooide eerst Lakasek en daarna Cahyadi overboord. Met zes minuten voorsprong begon de Japanner aan de laatste 50 kilometer, waarin nog vier beklimmingen lagen. De beslissing zou vallen op de Hamriyah (900 meter aan 10,1%) en de Al Jissah (1,1 km aan 10%). Na de top van die laatste heuvel was het nog vijf kilometer tot de meet.

Emil Herzog opent al vroeg de finale

BORA-hansgrohe maakte de koers zwaar door al op de eerste keer Al Jissah, ruim 40 kilometer voor de finish, Emil Herzog in de aanval te sturen. De jonge Duitser wist binnen no time het gat met Ishibashi te dichten, waarna de twee met drie minuten voorsprong aan de laatste twee klimmetjes begonnen. Herzog ging solo verder op de Hamriyah, terwijl achter hem slag om slinger gedemarreerd werd in het uitgedunde peloton.

Niemand reed echt weg, maar op de slotklim van Al Jissah werd een stilgevallen Herzog dan toch in de kraag gevat. UAE Emirates nam het initiatief en lanceerde zo Finn Fisher-Black net onder de top. De Nieuw-Zeelander dook solo de razendsnelle afdaling richting de finish in en pakte voldoende voorsprong om solo de aanstormende sprinters voor te blijven.

Bryan Coquard ging de sprint in de achtergrond te vroeg aan, waardoor hij nog overklast werd door Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) en Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels). Zij mochten uiteindelijk met Fisher-Black mee het podium op.