vrijdag 9 februari 2024 om 12:26

Fabio Jakobsen stapt na kleine valpartij uit koers bij seizoensdebuut in Oman

Fabio Jakobsen heeft zijn eerste wedstrijd voor dsm-firmenich PostNL niet uitgereden. De sprinter van de Nederlandse ploeg kwam vroeg in de Muscat Classic, een eendagskoers in aanloop naar de Tour of Oman, namelijk ten val.

Jakobsen kreeg in de openingsfase van de Muscat Classic (UCI 1.1) ook een lekke band en ging daardoor tegen het asfalt. “Ondanks dat hij weer terug op de fiets was gestapt en zich goed voelde, is Fabio nu toch van de fiets gestapt”, laat dsm-firmenich PostNL weten op sociale media.

De heuvelachtige finale van de Muscat Classic was sowieso niet geschikt voor Jakobsen. Voor hem is de openingsrit van de Tour of Oman, die zaterdag op het programma staat, interessanter. Het is de enige sprintkans in die rittenkoers. “De combinatie van de Tour of Oman met de UAE Tour is aantrekkelijk”, verklaarde hij. “Omdat je hier dan wat kan wennen aan de koers en in UAE gelijk met wedstrijdbenen aan de start staat.”