Finn Fisher-Black sluit aan bij UAE Emirates: debuut in Ordizia Klasika

Finn Fisher-Black is na zijn vertrek bij Jumbo-Visma Development meteen aangesloten bij UAE Emirates, waar hij een contract tot eind 2024 heeft getekend. De talentvolle Nieuw-Zeelander maakt komend weekend al zijn debuut voor de WorldTour-ploeg, in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika in Spanje.

“Ik ben heel blij dat ik kan aansluiten bij de UAE Emirates-familie”, vertelt Fisher-Black. “De groep en de staf zijn heel verschillend en dat zorgt voor een speciale sfeer waarin ik mezelf wel zie opbloeien. Het zal wat tijd kosten om de stap te maken naar de WorldTour en om mijn niveau en ritme te vinden. Maar ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren voor de kopmannen en, op een gegeven moment, een paar mooie zeges kan boeken.”

De 19-jarige coureur wist eerder dit seizoen namens Jumbo-Visma nog een vierde plaats te behalen in de Baloise Belgium Tour en nationaal tijdritkampioen te worden bij de beloften. Ploegbaas Mauro Gianetti is blij met de komst van Fisher-Black, die zondag in de Ordiziako Klasika (UCI 1.1) al debuteert voor UAE Emirates.

“Hij is een heel jonge renner met enorm veel talent. Het is geen geheim dat ons doel is om jonge talenten te koesteren, zoals we dat al doen met Tadej Pogačar, Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Marc Hirschi, Juan Ayuso en vele anderen. We bouwen een ploeg voor het heden, maar ook voor de toekomst”, aldus Gianetti.

Versneld

WielerFlits wist eerder deze maand te melden dat Finn Fisher-Black per direct vertrokken was bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg deed hem ook een aanbod, maar kon niet opboksen tegen financiële voorstel van UAE Emirates. Normaal gesproken zou Fisher-Black pas op 1 januari 2022 de overstap maken naar de ploeg uit de Emiraten.