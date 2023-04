Finn Fisher-Black in ‘shock’ na eerste profzege: “Dit was totaal niet het plan”

Finn Fisher-Black moest eigenlijk Diego Ulissi aan de ritzege helpen in finishplaats Agrigento, maar de Nieuw-Zeelander kwam zelf als eerste over de streep in de openingsetappe van de Giro di Sicilia. Met een sterke kopbeurt wist hij ervaren ploeggenoten als Rafal Majka, George Bennett en Diego Ulissi uit het wiel te rijden.

Dit kwam ook voor Fisher-Black als een complete verrassing. “Dit was totaal niet het plan”, begon de 21-jarige renner zijn relaas in het flashinterview. “Ik verwachtte dat Diego er ook nog over zou komen.” Ulissi leek namelijk als kopman van UAE Emirates te worden uitgespeeld, gezien zijn kwaliteiten als puncheur en het feit dat hij op dezelfde aankomst in Agrigento in 2020 al een Giro-rit wist te winnen.

“Het was de bedoeling dat ik zo hard mogelijk op kop zou rijden, maar toen ik omkeek zag ik niemand meer”, keek Fisher-Black terug op de finale. “Mijn ploegleider riep vervolgens dat ik door moest gaan, dus dat deed ik dan maar. Ik kan het nog steeds niet geloven, ik ben zelfs een beetje in shock. Ik dacht dat ik nog zou worden ingehaald. Ik was pas zeker op 100 meter van de finish.”

Opsteker na beenbreuk: “Laatste jaar was heel zwaar”

Voor Fisher-Black is het dus een bijzonder moment, en niet alleen omdat het zijn eerste zege is als beroepswielrenner. “Dit is heel belangrijk voor mij. Het laatste jaar was namelijk heel zwaar. Ik brak vorig jaar mijn been. Ik moest weer terugkomen als wielrenner en dat was het zwaarste wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dit maakt het echter allemaal waard.”

Fisher-Black zal morgen als leider beginnen aan de tweede etappe, maar gelooft hij ook in de eindzege? “Rafa en George (doelt op Majka en Bennett, red.) kunnen voor het klassement gaan, maar ik zal ook mijn best doen. Ik wil echter eerst deze overwinning laten inzinken en ervan genieten.”