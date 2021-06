Filippo Zana slaat dubbelslag in koninginnenrit Vredeskoers

Aan het stuwmeer van Dlouhé Stráně heeft Filippo Zana de zwaarste etappe van de Vredeskoers op zijn naam geschreven. De 22-jarige Italiaan reed bij aankomst bergop bijna een minuut weg van zijn concurrenten en sloeg meteen een dubbelslag. Toon Clynhens werd tweede, Kristjan Hocevar derde.

De Přístřešek Pod Horní Nádrží-klim stond centraal op de derde dag van de Vredeskoers. Na ruim 105 kilometer rondden de renners de top voor een eerste maal, om na een afzink de klim nog een keer naar boven te rijden om te eindigden bij het stuwmeer Dlouhé Stráně.

Zana ontbond op deze slotklim zijn duivels. De Italiaan, die namens Bardiani-CSF vorige week nog de Giro d’Italia reed, duldde geen concurrentie en won met overmacht de koninginnenrit. Als hij morgen recht op zijn fiets blijft zitten, gaat hij de Vredeskoers winnen.

De 20-jarige Clynhens bleek achter Zana de best of the rest te zijn door voor Kristjan Hocevar tweede worden. In het klassement bezit de Belg nu de derde plaats. Stijn Daemen was op plek 25 de beste Nederlander, op bijna vijf minuten van de Italiaanse winnaar.