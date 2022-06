Filippo Zana blijft Rota en Battistella voor op Italiaans kampioenschap

Filippo Zana is dit jaar helemaal doorgebroken. De 23-jarige coureur won vanmiddag het Italiaans kampioenschap op de weg, nadat hij eerder deze maand al de Adriatica Ionica Race op zijn naam schreef.



Zana, die uitkomt voor Bardiani CSF Faizanè, bleef op het heuvelachtige parcours Lorenzo Rota en Samuele Battistella voor. Ook de piepjonge Andrea Piccolo (21) zat mee in de eerste groep.

“Ik kan het niet geloven”, zei Zana na afloop in tranen tegen de RAI. “Ik moest hier heel diep voor gaan. “Ik geloof het gewoon niet, ik ben zo blij en dankbaar. We wisten dat we als grootste team wat moesten proberen. We slaagden er meteen in om weg te rijden en op het lokale circuit geraakte ik in de juiste ontsnapping. Alles was perfect vandaag.”