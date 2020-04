Filippo Ganna zinspeelt opnieuw op aanval werelduurrecord Victor Campenaerts maandag 27 april 2020 om 10:43

Filippo Ganna ziet het nog steeds zitten om een aanval voor te bereiden op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. “Tijdens de quarantaine krijg ik ziekelijke ideeën”, zegt de viervoudig wereldkampioen op de individuele achtervolging tegen Tuttobiciweb.

“Ik krijg ook vaak de vraag of ik eens niet een werelduurrecordpoging zou ondernemen. En tijdens deze quarantaine heb ik daar al geregeld aan gedacht”, aldus de 23-jarige Italiaan, die niet alleen hard op de wielerbaan kan rijden, maar ook op de weg getuigen zijn derde plek op het WK tijdrijden. “Ik zou graag eens een poging wagen, ook al is het niet vanzelfsprekend. Met 55,089 km heeft Victor Campenaerts de lat op een absurd hoog niveau gelegd. Maar uitdagingen zijn er om aan te gaan en records moeten worden gebroken.”

“Als er meer duidelijkheid is over welke koersen we dit jaar nog kunnen rijden, zal ik het de ploeg voorstellen. En als er tijd voor is, waarom zou ik het dan niet proberen?”, vraagt de renner van Team Ineos zich hardop af.

“Ik weet niet welk soort inspanning het is. In gewone tijdrijtten moet je fysiek al tot het uiterste gaan. En Wiggins, een Tourwinnaar nota bene, zei dat het de zwaarste inspanning was uit zijn leven.”

Naast het werelduurrecord heeft de hardrijder met nog een ambitie. De individuele achtervolging afwerken in minder dan vier minuten. Het wereldrecord van 4’01’934 staat momenteel al op zijn naam. “We moeten dan wel op zoek gaan naar de ideale omstandigheden en de snelste piste. Maar mijn team heeft daar veel ervaring in.”

Het is niet de eerste keer dat Ganna flirt met een recordpoging. In november liet hij ook al eens weten aan het werelduurrecord te denken.