Filippo Ganna wint tijdrit ondanks fietswissel: “Dat ging als in de Formule 1”

Filippo Ganna wist zondag de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia op zijn naam te schrijven. Voor de wereldkampioen tijdrijden is het zijn vijfde overwinning op tijd in Giro-tijdritten. “Voor mij als Italiaan in de Giro is dat fantastisch”, jubelt Ganna, die ook nog te kampen kreeg met een lekke band.

“Die lekke band was ongelukkig. Ik dacht daarom dat ik zou verliezen, maar ik wist dat ik een ruime voorsprong had. En ik wisselde heel snel, dat ging zoals in de Formule 1”, kan Ganna lachen. “Maar toen ik de finish passeerde, dacht ik dat Cavagna zou winnen. Hij was erg goed onderweg, maar toen zag ik zijn val. Daardoor hadden we allebei pech: ik mijn lekke band en hij de val.” Het verschil was uiteindelijk twaalf seconden, in het voordeel van de Italiaan.

INEOS Grenadiers had genoeg te vieren in Milaan. Naast de ritzege van Ganna trok Egan Bernal de eindzege over de streep. “Voor Egan is dit fantastisch. We hebben drie weken hard gewerkt en vanavond gaan we dit vieren. Dit is een droom die uitkomt voor de ploeg en voor iedereen”, vertelt Ganna.

“Nu moet ik goed herstellen en kan ik uitkijken naar de volgende doelen”, gaat de Italiaanse tijdritspecialist verder. Ganna hoopt in Tokio een gooi te doen naar de olympische titel op de tijdrit en op de baan.