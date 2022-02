Filippo Ganna voor seizoensstart: “Dit jaar krijg ik meer vrijheid”

Filippo Ganna begint morgen in de Ster van Bessèges aan het nieuwe wielerjaar. In gesprek met La Gazzetta dello Sport laat de Italiaan weten dat hij in 2022 meer vrijheid krijgt en mag laten zien dat hij niet ‘alleen maar’ een tijdrijder of een baanrenner is.

Ganna koestert goede herinneringen aan de Ster van Bessèges. Afgelopen seizoen reed hij in de etappe naar Saint-Siffret op indrukwekkende wijze solo naar de overwinning, nadat hij in de finale wegreed uit de kopgroep en het sprintende peloton royaal voorbleef. De volgende dag was hij de beste in de afsluitende tijdrit door Alès. Uiteindelijk bleek het de opmaat naar een succesvol jaar met twee etappezeges in de Giro d’Italia, een gouden olympische medaille en een wereldtitel op de ploegachtervolging en een nieuwe wereldtitel in het tijdrijden.

In het nieuwe seizoen krijgt de Italiaanse hardrijder meer vrijheid en vaker het kopmanschap bij INEOS Grenadiers, kondigt hij aan. “Ik heb het er met de ploeg over gehad. Dit jaar zal ik ook mijn eigen kansen hebben, ik zal meer carte blanche hebben, met de ploeg tot mijn beschikking. Er is een kalender voor mij ontworpen, om mijn eigenschappen optimaal te benutten. Er zullen mooie kansen komen om te laten zien dat ik niet ‘alleen maar’ een tijdrijder of een baanrenner ben”, zegt hij in gesprek met de Italiaanse sportkrant.

Buikspieren

Na de Ster van Bessèges verschijnt Ganna ook aan de start van de UAE Tour en Parijs-Nice, en wil hij proberen een glansrol te vervullen in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. In juli maakt hij normaal gesproken zijn debuut in de Tour de France, waar hij op papier een van de favorieten is voor de eerste gele trui in Kopenhagen. “Om Parijs-Roubaix aan te kunnen, werk ik meer dan normaal aan mijn buikspieren en het bovenste deel van mijn lichaam. Als dat gedaan is, moet ik nog wat kilo’s kwijtraken in aanloop naar de Tour.”

Fysiek zit zijn fysiek in een ‘up and down’ fase – normaal in deze periode, geeft hij aan. “Ik zal nooit een klimmer van 70-75 kilogram worden, dat zou onnatuurlijk zijn en kan ik mezelf niet toestaan. Maar Fabian Cancellara woog, toen hij het geel droeg, meer dan 80 kilogram en hij verdedigde zich meer dan eens goed op de beklimmingen. We zullen zien. Voor mij is het een ‘nieuw’ jaar. Ik zal minder op de baan rijden, maar misschien doe ik in augustus wel het EK in München, om punten te scoren voor de Olympische Spelen.”

Ook doet Ganna dit jaar mogelijk een poging om het werelduurrecord, dat momenteel in handen is van Victor Campenaerts, te verbeteren. De Italiaan is zelf nog niet heel uitgesproken daarover, maar La Gazzetta dello Sport suggereert dat hij eind augustus of begin september in Manchester waarschijnlijk een aanval gaat doen op het prestigieuze record.

Voorlopig programma Filippo Ganna in 2022

Ster van Bessèges (2-6 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Parijs-Roubaix (17 maart)

Tour de France (1-24 juli)