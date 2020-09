Filippo Ganna verovert regenboogtrui in Imola: “Dit is een droom” vrijdag 25 september 2020 om 16:49

Filippo Ganna bezorgde thuisland Italië op het WK tijdrijden een belangrijke gouden medaille. De specialist van INEOS Grenadiers legde alle concurrenten over de knie. Hij maakte het verschil vooral in het eerste deel. “Dit is een droom voor mij. Ik ben echt heel erg blij”, vertelt Ganna na afloop.

“Tot aan de finish kreeg ik goede steun uit de volgwagen en ik wil iedereen uit de Italiaanse ploeg en van INEOS Grenadiers persoonlijk bedanken”, zegt de Italiaan, die geen druk voelde in aanloop naar het WK. “Ik ben de laatste dagen op hoogte gebleven met vrienden. We hebben over van alles gesproken, maar niet over het WK”, lacht hij. “En nu leef ik in een droom. Ik kan er geen woorden voor vinden.”

Ganna heeft wel ervaring met het winnen van wereldtitels. Hij is meervoudig wereldkampioen op de individuele achtervolging en regerend wereldrecordhouder op de 4 kilometer. “Ik heb al vier regenboogtruien gewonnen op de baan en dit is mijn eerste in de tijdrit op de weg, en dat zal ik gaan vieren met mijn familie”, zegt Ganna. Hij bleef in de einduitslag Wout van Aert en Stefan Küng voor.