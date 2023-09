vrijdag 15 september 2023 om 17:48

Runner-up Filippo Ganna over val in slotfase: “Soms hebben mensen te weinig focus”

Bijna had Filippo Ganna een massasprint gewonnen in de Vuelta a España. De krachtpatser van INEOS Grenadiers ging in de laatste rechte lijn van de negentiende etappe lang aan de leiding, maar uiteindelijk stak landgenoot Alberto Dainese hem nog voorbij. Ganna, die net als in Burriana nog wel tweede werd, bedankte na afloop zijn ploeg.

“De jongens waren vandaag fantastisch”, zei de Italiaan voor de camera van Eurosport. “Ze pakten de kop van het peloton en deden geweldig werk. Helaas ben ik geen sprinter. Toen het peloton wat tempo terugnam, ging ik van te ver aan. Met nog driehonderd meter te gaan, moest ik aanzetten, want de snelheid ging eruit. Ik verloor weer een sprint met weinig verschil.”

In de voorlaatste kilometer was er nog een grote valpartij. “Soms hebben mensen te weinig focus. Ze kijken niet naar voren, maar kijken om zich heen of naar achteren. Dan gebeurt zoiets…”, aldus Ganna, die nog een compliment kreeg van de interviewster: als tijdrijder tweede worden in een massasprint is niet slecht. “Ja, het is alsof je Groves vraagt om een tijdrit te doen”, antwoordde de Italiaan lachend.