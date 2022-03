Filippo Ganna rijdt Tirreno-Adriatico in plaats van Parijs-Nice

Filippo Ganna zal volgende week niet Parijs-Nice maar Tirreno-Adriatico rijden. Dat heeft INEOS Grenadiers besloten vanwege een vormdip van Geraint Thomas, die de Italiaanse rittenkoers laat schieten. Tijdritspecialist Ganna vult dat gat op.

Volgens Het Nieuwsblad zal Thomas, die in de Volta ao Algarve geen indruk kon maken, de komende periode de focus leggen op zijn trainingen, om zo zijn conditie te verbeteren. Naast Tirreno-Adriatico zette de Welshman eerder al een streep door de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Wanneer hij weer terugkeert in koers, is nog niet bekend.

Ganna zal als wereldkampioen tijdrijden vooral uitkijken naar de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico. Die staat dit jaar niet gepland op de slotdag in San Benedetto del Tronto, maar op de eerste dag in Lido di Camaiore. Dan rijden de renners een chrono van 13,9 kilometer.

De Italiaan, die in de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence al overwinningen boekte dit jaar, krijgt onder meer Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Edoardo Affini en Jonas Vingegaard als concurrenten in die tijdrit.

Wedstrijdprogramma