Filippo Ganna plaatst kanttekening bij vorm Tadej Pogacar: “We hebben allemaal ups en downs”

Filippo Ganna is een van de gevaarlijke outsiders voor Milaan-San Remo. De thuisrijder reed de Italiaanse klassieker al vijf keer, zonder enig succes, maar leerde daar wel iets uit. “Ik kon nooit mee met de beste renners op de Cipressa en de Poggio, dus ik zal een plan moeten maken.”

“Als je op de Cipressa een achterstand oploopt, wordt het heel lastig”, gaat Ganna verder bij La Gazetta dello Sport. “Je moet dan een dubbele inspanning leveren en daar kan je niet van herstellen. Dit jaar is het belangrijk dat ik beter mee kan omgaan met de heuvels. Tot nu kan ik er nooit mee met de beste renners in Milaan-San Remo.”

Pogacar topfavoriet?

De sterke coureur van INEOS Grenadiers kijkt naar Tadej Pogacar als een van de grote favorieten, maar nuanceert dat wel. “Voor mij verandert er niets nu hij zo goed aan het rijden is. We hebben allemaal ups en downs. Ik blijf er kalm onder, want we hebben allemaal twee benen en twee armen. We zullen zien hoe de koers verloopt. Alles hangt af van hoe je boven komt op de Poggio, winnen is ook een kwestie van geluk.”

Hoe kan Ganna Milaan-San Remo winnen? “Ik moet eerst als eerste op de top komen van de Cipressa en de Poggio en daarna zal ik pas kunnen zien of ik meteen kan demarreren of niet. Als allereerste aanvallen is wel moeilijk”, aldus Ganna.

