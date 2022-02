Filippo Ganna na nieuwe tijdritzege: “Een goed begin van het seizoen”

Filippo Ganna is uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. De Italiaan boekte donderdag in de Tour de La Provence alweer zijn tweede tijdritzege van 2022, nadat hij eerder al succesvol was in de Ster van Bessèges. “Een goed begin van het seizoen”, vat Ganna het na afloop samen.

De regerende wereldkampioen tegen de klok bleek veel te sterk voor de concurrentie in de zeven kilometer lange proloog in Berre l’Étang. Aan de finish was het verschil met nummer twee Ethan Hayter, een ploegmaat van Ganna bij INEOS Grenadiers, maar liefst twaalf seconden. Na afloop was Ganna vanzelfsprekend erg tevreden met zijn overwinning. “Het is fijn om opnieuw te winnen in de Provence.”

“Ik boekte in deze ronde namelijk mijn eerste zege als beroepswielrenner”, doelt Ganna op de Tour de La Provence van 2019. Drie jaar geleden wist hij ook de proloog van de Franse ronde te winnen, toen over een afstand van 8,9 kilometer in Saintes-Maries-de-la-Mer, voor Sebastian Langeveld en Rémi Cavagna. “Het is fijn om weer terug te zijn”, laat Ganna, die inmiddels is uitgegroeid tot s’ werelds beste tijdrijder, nu weten.

De 25-jarige Italiaan kijkt echter ook alweer vooruit naar de komende dagen. “Vrijdag staat er een zware etappe op het programma vanwege de wind. Misschien is het mogelijk om het peloton dan in waaiers uiteen te slaan”, heeft Ganna stoute plannen.