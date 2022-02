Topfavoriet Filippo Ganna houdt huis in proloog Tour de La Provence

De proloog in de Tour de La Provence is, zoals verwacht, gewonnen door Filippo Ganna. De regerende wereldkampioen tegen de klok bleek over een afstand van net iets meer dan zeven kilometer veel te sterk voor de concurrentie. Ethan Hayter maakte het feestje voor INEOS Grenadiers compleet door als tweede te eindigen, voor Tobias Ludvigsson.

Vandaag begon de zevende editie van Tour de La Provence. Er werd afgetrapt met een proloog van ruim zeven kilometer, wat gelijk voor wat (kleine) verschillen moest zorgen. De proloog vond plaats in Berre l’Étang. Onderweg lagen nogal wat rotondes en andere verkeersobstakels, maar verder ging de tijdrit voornamelijk over rechte, vlakke wegen. De rit tegen-de-klok was hier en daar licht oplopend, wat in totaal voor 28 meter hoogteverschil zorgde, maar verder was het een parcours voor echte hardrijders.

Ludvigsson met de eerste richttijd

De eerste starter, Kevin Bésson, begon om 14.25 uur aan zijn tijdrit. De Fransman van de bescheiden formatie Nice Métropole Côte d’Azur wist alleen geen kanontijd te realiseren en voerde een achterhoedegevecht. De eerste échte richttijd werd neergezet door Tobias Ludvigsson. De 30-jarige Zweed van Groupama-FDJ kwam tot een tijd van 8m17s en wist zo voormalig beloftenwereldkampioen Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) en Mathias Norsgaard (Movistar) op respectievelijk twee en zes seconden te zetten.

Het was vervolgens wachten op andere erkende proloog/tijdritspecialisten, met wereldkampioen Filippo Ganna als de absolute blikvanger. Maar eerst was het de beurt aan een ploegmaat van Ganna, Ethan Hayter. De beloftevolle Brit kan een eindje met de fiets rijden en draait ook zijn hand niet om voor een proloog van zeven kilometer. Dat bleek wel aan de streep, want Hayter wist met één seconde onder de tijd van Ludvigsson te duiken en mocht dus plaatsnemen in de hot-seat. Met Hayter aan kop begonnen we aan de apotheose van deze proloog.

Ganna superieur in zijn discipline

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de start van Filippo Ganna, de tweevoudige wereldkampioen tegen de klok en een echte proloogspecialist. De tempobeul van INEOS Grenadiers wist zijn favorietenstatus ook volledig waar te maken. Met een tijd van 8m04s bleek hij maar liefst twaalf tellen rapper dan zijn ploeggenoot Hayter en wist de tegenstand zo te degraderen. Het gevaar kon alleen nog maar komen van Julian Alaphilippe. De Franse publiekstrekker reed ook zeker geen slechte tijdrit, finishte netjes in de top-10, maar moest alsnog zeventien seconden toegeven op de superieure Ganna.

Alaphilippe, die voor de start van de ronde probeerde om de verwachtingen te temperen, deed zo uitstekende zaken in de strijd om de eindzege. Ook een landgenoot van Alaphilippe, Pierre Latour, maakte een prima beurt en eindigde zelfs als vijfde in de proloog. Ook klassementsrenners Ilan Van Wilder (8m24s) en Mattias Skjelmose Jensen (8m28s) mogen tevreden terugkijken op hun race. De grootste verliezer van de dag is Iván Sosa, die vorig jaar de beste was in de Tour de La Provence. De Colombiaan van Movistar moet al meer dan een minuut goedmaken in de algemene rangschikking.