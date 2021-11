Filippo Ganna: “Na een super 2020 was 2021 de kers op de taart”

De prijzenkast van Filippo Ganna raakte de afgelopen twee seizoenen aardig gevuld. De Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers beseft dat het moeilijke opgave is om die prestaties te evenaren, maar hij wil het in ieder geval proberen.

“Na een super 2020 was 2021 de kers op de taart”, zegt Ganna in gesprek met TuttoBICI. De 25-jarige renner wordt vrijdag door het wielertijdschrift onderscheiden voor zijn prestaties afgelopen seizoen op de weg. Ganna maakte al vroeg in het seizoen indruk door vanuit de vroege vlucht de vierde etappe van de Ster van Bessèges te winnen. Daarna won hij ook de afsluitende tijdrit, en twee weken later de tijdrit in de UAE Tour. In mei won hij allebei de tijdritten in de Giro d’Italia en daarmee is hij in La Corsa Rosa al twee edities ongeslagen in de ritten tegen de klok.

In de tweede helft van de zomer reisde Ganna af naar Tokio voor de Olympische Spelen. In de tijdrit werd hij vijfde, maar vervolgens hielp hij het Italiaanse team eigenhandig aan de gouden medaille op de ploegachtervolging. Later in het seizoen maakte hij deel uit van de Italiaanse ploeg die Europees kampioen Mixed Relay werd en prolongeerde hij zijn wereldtitel tijdrijden. Op het wereldkampioenschap baanwielrennen in Roubaix kroonde hij zich met zijn landgenoten ook tot wereldkampioen ploegachtervolging.

“Het zal moeilijk worden om te herhalen, de verwachtingen zijn hoog”, gaat Ganna verder. “Maar we zullen ons best doen om het hoge niveau vast te houden.” De Italiaan vertrekt over een paar dagen eerst met de nationale ploeg naar de Canarische Eilanden en gaat daarna met zijn ploeg naar Palma de Mallorca om te trainen.