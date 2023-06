Filippo Ganna maakt favorietenrol waar op Italiaans kampioenschap tijdrijden

Filippo Ganna is voor de vierde keer in vijf jaar tijd Italiaans kampioen in het tijdrijden geworden. De tijdritspecialist van INEOS Grenadiers bleef Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero, de kampioen van 2021, voor.

De beste tijdrijders van Italië kregen vandaag – op het Italiaans kampioenschap tegen de klok, een tijdrit van 25,7 kilometer voorgeschoteld in en rond Sarche, in het noorden van het land. Met Filippo Ganna stond er een uitgesproken favoriet aan de start en de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden wist zijn favorietenstatus ook waar te maken.

Ganna reed met een gemiddelde van 47,012 kilometer per uur over het geaccidenteerde parcours en kwam tot een eindtijd van 32:48, en bleek 24 seconden sneller dan zijn voornaamste uitdager Mattia Cattaneo. Die laatste eindigde vorig jaar ook al als tweede en moest ook nu weer genoegen nemen met een zilveren medaille.

Matteo Sobrero wist Ganna twee jaar geleden nog te verrassen op het Italiaans kampioenschap, maar kwam dit keer niet verder dan een derde plaats. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) en Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) maakten de top-5 vol. Edoardo Affini, toch ook een erkende tijdrijder, eindigde slechts als zevende.