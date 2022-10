Filippo Ganna lijkt klaar voor aanval op werelduurrecord

Filippo Ganna zal aankomende zaterdag op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen een aanval doen op het werelduurrecord van Dan Bigham. De Italiaanse tempobeul is zich momenteel in eigen land aan het voorbereiden en lijkt klaar om het record te verbreken.

Bij een eerste test over 35 minuten kwam de renner van INEOS volgens La Gazzetta dello Sport aan een gemiddelde van 56,160 kilometer per uur, een halve kilometer verder dan huidige recordhouder Dan Bigham. In augustus wist Bigham het werelduurrecord van Victor Campenaerts uit 2019 (55,089 kilometer p/u) uit de boeken te rijden. De Britse baanspecialist, en tevens specialist aerodynamica bij INEOS Grenadiers, kwam in Grenchen uit op 55,548 kilometer in een uur.

Ganna en zijn entourage laten in ieder geval niets aan het toeval over. Pinarello heeft de fiets waarop Ganna het werelduurrecord komend weekend in Grenchen mee gaat aanvallen inmiddels gepresenteerd. Het frame van de nieuwe Pinarello Bolide F HR 3D is grotendeels 3D-geprint, voor maximale aerodynamische prestaties. Ook ontwierp Ganna zijn eigen shirt, al zal hij die zaterdag alleen dragen tijdens de opwarming.

“Ik kijk uit naar deze uitdaging”, is Ganna enthousiast. “Ook al gaat het een uur afzien zijn. Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam zich houdt en hoe ver ik kan gaan. Dit is een kans om je fysieke en mentale limiet te testen. Dat ik dit prestigieuze nummer ga rijden, is een belangrijke stap in mijn carrière.”

⚫️⚫️🟢⚪️🔴⚫️⚫️ A modern classic 🤩. @GannaFilippo looks ready for the #UCIHourRecord. Check out his new @bioracer jersey and order yours here: https://t.co/p6yfsWbvrH pic.twitter.com/70ggGWkwkg — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 5, 2022