‘Filippo Ganna krijgt aanbod van Trek-Segafredo, INEOS Grenadiers wil hem graag behouden’

Filippo Ganna ligt nog tot eind 2023 onder contract bij INEOS Grenadiers, maar nadien zou Trek-Segafredo de Italiaanse hardrijder maar wat graag overnemen. De Amerikaans-Italiaanse ploeg zou Ganna een flink aanbod hebben gedaan. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Ganna zou een contract kunnen tekenen bij Trek-Segafredo voor vijf jaar, de periode van 2024 tot en met 2028. Zijn jaarloon zou meer dan twee miljoen euro bedragen en hij zou de grote kopman worden. INEOS Grenadiers wil de verbintenis met Ganna echter ook graag verlengen. De Italiaan, die sinds 2019 uitkomt voor de Britse ploeg, zou kunnen blijven tot en met 2025 of 2026.

Komende zondag komt Ganna weer in actie. Hij gaat van start in het Criterium du Dauphiné, waarna hij zich opmaakt voor de Tour de France. Naar verluidt valt de wereldkampioen tijdrijden op 23 of 24 augustus het werelduurrecord aan in het Zwitserse Grenchen.