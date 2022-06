Ganna daags voor openingstijdrit: “Ik wil die gele trui ook in mijn museum”

Het is geen geheim dat Filippo Ganna een doel heeft gemaakt van de openingstijdrit in de Tour de France. De tweevoudig wereldkampioen tegen de klok hoopt in Kopenhagen vrijdag de eerste gele trui op te halen. “Ik wil die gele trui zeker om in mijn museum te hangen”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Ganna is een van de grote favorieten, zo niet de topfavoriet om de inleidende tijdrit van de Tour te winnen. De Italiaanse tijdritmachine is echter beducht voor de concurrentie. Ganna moet namelijk wel eerst zien af te rekenen met onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Stefan Küng, Stefan Bissegger en de Slovenen Tadej Pogačar en Primož Roglič. “De gele trui? Dat zou mooi zijn. Alleen is elke renner die de Tour rijdt, 110 procent in orde.”

“Dat maakt het niet makkelijker. Ik wil die gele trui zeker om in mijn museum te hangen. De trui heeft iets mythisch en ik hou van de geschiedenis van de Tour. Vrijdagochtend zal ik wel opstaan met een portie grinta. Ik weet dat mijn vorm goed is, dat heb ik kunnen vaststellen tijdens het Italiaans kampioenschap tijdrijden. We kunnen nu alleen de vingers kruisen dat ik ook goed genoeg ben om vrijdagavond een feestje te kunnen bouwen.”

Op papier lijkt Van Aert de grootste uitdager van Ganna, al wil die laatste niemand onderschatten. “Iedereen wil die trui. De Tour is één van de meest intense, harde en stressvolle wedstrijden. Iedereen zal hongerig zijn, maar Wout is zeker één van mijn meest agressieve tegenstanders in een tijdrit als deze. Hij is één van de belangrijkste kandidaten voor het geel.”