zondag 17 september 2023 om 20:30

Filippo Ganna grapte tegen Remco Evenepoel dat ze aan konden vallen: “Maar hij nam het serieus”

Net niet voor Filippo Ganna in de spectaculaire slotrit van de Vuelta a España. De Italiaan moest in Madrid enkel Kaden Groves voorlaten, vanuit een kopgroep van zes. “Het was een heel intensieve dag”, zei hij na afloop tegen Eurosport.

“Ik denk dat we er ook een mooie koers van hebben gemaakt voor het publiek in Madrid”, vervolgde Ganna, die in de finale ook op pad was met Remco Evenepoel. “Ik zei tijdens de verplaatsing: we kunnen het proberen. Misschien voor de grap, maar uiteindelijk nam hij het serieus.”

Ganna is blij met zijn Vuelta, waarin hij drie tweede plaatsen behaalde en de individuele tijdrit won. “Helaas heb ik vandaag niet gewonnen. Dat was nog beter geweest. Maar het is hoe het is”, sloot hij af.

Denz: “Probeerde me wat te sparen”

De kopgroep bestond naast Kaden Groves, Remco Evenepoel en dus Ganna ook nog uit Rui Costa, Lennard Kämna en Nico Denz. “Het plan was om wat chaos te maken met Lenny (Lennard Kämna, red.)”, zei Denz na afloop, eveneens tegen Eurosport. “Ons plan was om na de tussensprint te gaan. We gingen ervoor. We wilden een gepast einde geven aan deze Vuelta, maar toen enkele heel sterke renners overstaken en het duidelijk was dat we het konden halen, probeerde ik me wat te sparen. Lennard gaf alles om het gat te behouden.”

“In de sprint wachtte ik wat te lang. Ik zat ook wat te ver, maar verliezen tegen Kaden en Ganna is ook niet iets om je voor te schamen. Ik ben behoorlijk blij met deze derde plaats. Het is cool om zo’n show te geven samen met Lenny.”

Denz had niet verwacht dat hij in de slotrit nog een ereplaats zou behalen. “De enige rit waarvan ik dacht dat deze me misschien zou liggen, was rit 15. Ik zat mee, maar het bleek zwaarder van verwacht. Maar vandaag was echt leuk. Het is leuk om zo te koersen. Het was niet gemakkelijk om te volgen: het was een kopgroep van kampioenen. Ik ben trots dat ik erbij zat.”