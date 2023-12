vrijdag 22 december 2023 om 09:56

Filippo Ganna en Elia Viviani naar Tour Down Under met oog op Olympische Spelen

Filippo Ganna en Elia Viviani rijden in januari de Tour Down Under, maar daar hebben zij een goede reden voor. Beide Italianen van INEOS Grenadiers gaan de WorldTour-ronde combineren met de Nations Cup-baanwielrennen van begin februari in Adelaide, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

De kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen zijn altijd streng. De UCI heeft een speciale Track Olympic Ranking opgesteld, die loopt over een periode van 2022 tot en met 2024. Ganna zal zich vooral op de ploegenachtervolging focussen, terwijl voor Viviani het omnium belangrijk is om punten te scoren richting Parijs.

De Tour Down Under (16-21 januari) is dan ook een goede voorbereidingswedstrijd voor de Italianen. “Ik heb gehoord dat de Tour Down Under een geweldige wedstrijd is, in een mooi deel van de wereld en geweldige supporters. Ik kijk er naar uit om 2024 op de best mogelijke manier te starten”, vertelt Ganna in een persbericht van de organisatie.

Viviani reed de Australische ronde al vaker. “Mijn beste jaren had ik toen ik de Tour Down Under reed”, lacht hij. “Ik won hier etappes in 2018 en 2019 en hoop dat nog eens te doen in 2024. Ik ga een maand in Australië verblijven, ook voor het baanwielrennen. Maar mijn grote doel is om te starten met een ritzege Down Under.”