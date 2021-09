Filippo Ganna: “Deze gouden medaille is belangrijk voor ons”

Voor Filippo Ganna en de Italiaanse elite-renners en -rensters had het EK wielrennen in eigen land niet beter kunnen beginnen. Op de eerste dag van het kampioenschap in Trentino pakten zij goud op het onderdeel mixed relay.

Ganna mocht met Matteo Sobrero en Alessandro De Marchi proberen een toptijd te realiseren, en dat lukte. Bij de wissel waren de Italianen 27 seconden sneller dan de Nederlandse mannen. Het lukte Elena Cecchini, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini vervolgens om de voorsprong op de concurrentie vast te houden.

“Dit is voor ons een geweldig resultaat”, zei Ganna in het flashinterview. “Om deze fantastische wedstrijd te beginnen met een gouden medaille is belangrijk voor ons. Nu gaan we zien hoe het morgen (in de individuele tijdrit, red.) en zondag (de wegkoers) gaat”, vertelde de wereldkampioen tijdrijden.

“Morgenochtend moeten we eerst zien of het lichaam goed is hersteld. Daarna willen we net zo snel gaan als vandaag. We zijn heel blij met dit resultaat, net als de vrouwen. Ze hebben het echt geweldig gedaan. Ook voor mijn eigen tijdrit van morgen geeft dit veel vertrouwen”, aldus een gelukkige Ganna.