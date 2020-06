Filippo Ganna droomt van winst in Parijs-Roubaix: “Ik wil het proberen” maandag 15 juni 2020 om 11:12

Winnen in Parijs-Roubaix staat hoog op het wensenlijstje van Filippo Ganna. De hardrijder van Team Ineos zette de belofteversie van de kasseiklassieker vier jaar geleden al eens achter zijn naam, maar hoopt op den duur ook bij de elite de beste te zijn.

Ondanks al zijn successen tegen de klok, zowel op de piste als op de weg, ligt Ganna’s hart bij de klassiekers, vertelt hij in een interview met Cycling Weekly. Zijn jeugdheld was Tom Boonen. Maar nu hij zelf in het profpeloton rijdt, wil hij zijn eigen klassiekerverhaal schrijven. Misschien wel door Parijs-Roubaix te winnen.

In 2016 was de Italiaan al eens de beste in de belofteversie. Destijds liet hij in de diepe finale met een ferme versnelling een kopgroep achter. Met zijn tijdrijderscapaciteiten reed hij na de kasseien bij Hem een voorsprong van een halve minuut bijeen. Dat bleek de beslissende demarrage, want niemand zou hem meer achterhalen.

“Ik wil het proberen”, zegt Ganna nu over Parijs-Roubaix. “Ik hou van de klassiekers, maar het is echt moeilijk. Je moet veel ervaring hebben, beschikken over de juiste benen en veel geluk, want met de kasseien kun je lek rijden of je fiets breken.”

Grote rondes

Gezien zijn prestaties op de achtervolging en in chronoritten worden hem veel mogelijkheden toegedicht. Ambities voor de grote rondes staan evenwel vooralsnog op een laag pitje. “De grote rondes zijn echt zwaar. Na een ronde van een week als de Tirreno, denk ik: ‘Woah! Hoe kunnen de grote jongens nog twee weken doorrijden en almaar beter worden?’ Het lijkt onmogelijk.”

Mocht hij zich toch willen toeleggen op de grote rondes, lijkt hij bij Team Ineos op de juiste plaats. “Wiggins begon op de baan en paste zijn lichaam aan om uiteindelijk de Tour te winnen. Hetzelfde geldt voor Thomas. Ik weet niet of ik kan veranderen, maar komend jaar wil ik beter worden en mijn lichaam sterker maken. En als ik daarmee klaar ben en het team het vraagt, waarom niet?”