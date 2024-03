vrijdag 15 maart 2024 om 08:38

Filippo Baroncini breekt elleboog bij glijpartij in Grand Prix de Denain

Filippo Baroncini is in de Grand Prix de Denain niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De 23-jarige Italiaan van UAE Emirates was betrokken bij de massale glijpartij in de finale van de Noord-Franse eendagskoers, en liep hierbij een breuk op in zijn elleboog.

Richting de laatste kasseistrook in de GP de Denain leek de tweede groep – met daarin Stefan Küng, Lewis Askey, Brent Van Moer, Dries Van Gestel, Piet Allegaert, Aimé De Gendt, Hugo Page, Arnaud De Lie, Juan Sebastián Molano en dus Filippo Baroncini – dichter bij de drie koplopers (Ceriel Desal, Maxime Jarnet en Jannik Steimle) te komen. Het verschil was minder dan een minuut op twaalf kilometer van de streep.

Kwamen ze dan toch nog terug? Nee, want vrijwel de complete groep ging onderuit op de laatste sector. Küng reed op kop, gleed weg in de modder en de rest ging over hem heen. De meeste renners konden hun weg wel weer vervolgen, maar Baroncini bleek niet in staat om weer op de fiets te kruipen.

🚴🇫🇷 | Een bizarre valpartij in de achtervolgende groep. Stefan Küng gaat tegen de grond en neemt al zijn medevluchters mee. De renners van UAE liggen er slecht bij. De winnaar lijkt vooraan te zitten. #GPDenain 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/UE1JwpwukL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 14, 2024

De beloftenwereldkampioen van Leuven (2021) moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. “Filippo heeft helaas zijn rechterelleboog gebroken”, deelt de teamarts van UAE Emirates, Adrian Rotunno, mee. “Hij wordt vanavond (woensdagavond, red.) in België geopereerd en gaat dan naar huis voor zijn herstel en revalidatie.”

Pechvogel

Het is nog onduidelijk hoelang Baroncini uit de roulatie is. Het is voor de beloftevolle klassiekercoureur niet de eerste keer dat hij iets breekt in zijn nog jonge profcarrière. In zijn eerste profjaar (2022) brak hij al zijn arm en sleutelbeen en vorig jaar lag hij een tijdje in de lappenmand met een gebroken spaakbeen.