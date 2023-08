Fietsland Zwitserland viert nationale feestdag op 1 augustus

Ad

Op 1 augustus viert Zwitserland haar nationale feestdag. Deze dag heeft een diepe historische betekenis, want het herinnert aan de alliantie die in 1291 werd gesloten tussen de kantons Uri, Schwyz en Unterwalden. Deze unieke belofte van eeuwige trouw en onderlinge steun ontstond als reactie op de toenemende macht van de Habsburgers bij de strategische Gotthardpas.

Tijdens de viering worden toespraken gehouden door politici en mensen die zich inzetten voor de cultuur in het land. Prachtige concerten, speciale shows en optredens zorgen voor een feestelijke sfeer. Sommige gemeentes en toeristenbureaus sponsoren vuurwerkshows om de feestdag nog specialer te maken, maar door de toenemende droogte is het echter nog maar de vraag of vuurwerk nu wel toegestaan gaat zijn in veel delen van Zwitserland.

Op de eerste dag van augustus komen ook tradities tot leven, zoals het ontsteken van vreugdevuren op heuvels om de verdrijving van buitenlandse overheersers in de veertiende eeuw te herdenken. ’s Avonds na de uitgebreide diners, waarbij een gegrilde Cervelat-worst vaste prik is, zwerven kinderen door de straten met verlichte lantaarns, wat een charmant beeld oplevert.

Overal zijn prachtige vlaggen te zien, en bakkers maken speciale broodjes versierd met kleine Zwitserse vlaggetjes. Een van de hoogtepunten vindt plaats bij de indrukwekkende Rhinewaterval bij Schaffhausen, die al sinds de negentiende eeuw op speciale gelegenheden wordt verlicht. Op 1 augustus is het vuurwerk er spectaculair en trekt het veel bezoekers.

Route 1291

Een zeer symbolische viering van de feestdag vindt plaats op de Rütli Wiese in het kanton Uri, waar de legendarische alliantie werd gesloten. Dat gebeurde in 1291, waardoor er ook een speciale fietsroute is gecreëerd die Route 1291 heet. Dit is de meest diverse e-biketocht van Zwitserland, waarin je in zeven etappes door vijf kantons gaat en meer dan 8.000 hoogtemeters overbrugt.

Fietsliefhebbers weten dat Zwitserland bekend staat om zijn fietsvriendelijkheid, toegankelijke fietspaden en aandacht voor duurzaamheid. Deze bijzondere feestdag is ook voor fietsers een moment van trots en verbondenheid voor alle inwoners van dit prachtige land.