EK 2023: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit – Wie kan Zwitserland verslaan?

Op donderdag 21 september is de jongste discipline binnen het Europese kampioenschap aan de beurt: de Mixed Relay ploegentijdrit. In ploegen van zes – drie mannen en drie vrouwen die elkaar afwisselen – gaan de landen de strijd tegen elkaar aan. Wie kan regerend wereldkampioen Zwitserland kloppen in Emmen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Mixed Relay is een relatief nieuw onderdeel in de wielersport. Jarenlang was de ploegentijdrit voor merkenteams een discipline op het WK wielrennen, maar sinds 2019 werd door de UCI een Mixed Relay-ploegentijdrit voor landen in het leven geroepen. Een plan dat de Europese wielerunie (UEC) overnam en voor het eerst opnam in het programma van het EK wielrennen in Alkmaar.

De regels in het kort? De landenteams starten met drie mannen en drie vrouwen, waarbij de bondscoaches zowel beloften als profs mogen selecteren. De mannen en de vrouwen starten apart van elkaar, maar rijden wel over hetzelfde parcours. Eerst vertrekken de drie mannen. Zodra de tweede man de streep bij start-finish is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd.

Het eerste Mixed Relay-kampioenschap in het wielrennen werd verreden op het EK 2019 in Alkmaar. Slechts acht landen stuurden een team naar de Zaanstreek, waar thuisfavoriet Nederland na een koers van 44,8 kilometer de beste bleek. Niet veel later veroverde Nederland ook de eerste wereldtitel op dit gloednieuwe onderdeel.

In de twee jaren daarna eisten twee andere landen de titel op. In 2020 waren de Duitsers in het Franse Plouay de snelste met hardrijders als Tony Martin, Nils Politt en Lisa Brennauer. Een jaar later mochten de Italianen in eigen land juichen. Een ijzersterke selectie met onder andere Filippo Ganna en Marta Cavalli greep de titel.

Vorig jaar stond de Mixed Relay ploegentijdrit niet op het programma in München. Enkel de junioren en de beloften werkten deze discipline af. Na een jaar van afwezigheid staat de Mixed Relay dus weer op het menu in het land waar de eerste editie werd verreden.

Laatste winnaars EK Mixed Relay

2022: niet verreden

2021: Italië

2020: Duitsland

2019: Nederland

Laatste editie

De laatste editie van de Mixed Relay op het EK dateert dus niet van een jaar geleden, maar van nog een jaar daarvoor. In het Italiaanse Trentino waren het de Oostenrijkse mannen die het eerste blokje van vier landen in de ploegentijdrit begonnen. Daarna volgden Rusland, Polen en Nederland. De Nederlanders verloren onderweg Koen Bouwman, maar Jos van Emden en Bauke Mollema waren bij de wissel ruim een minuut sneller dan de andere landen.

Daarna waren de vrouwen aan de beurt. Floortje Mackaij, Amy Pieters en Demi Vollering haalden onderweg de Poolse concurrenten in en zetten voor Nederland de klok stil op 52:25 minuten. Daarmee was de oranje formatie voorlopig drie minuten sneller dan de concurrentie, maar in het tweede blokje mochten Oekraïne, Frankrijk, Italië en Duitsland nog aantreden.

Bij de wissel van de mannen naar de vrouwen had Italië al een ruime voorsprong op Nederland. Duitsland mocht met Nederland gaan vechten om het zilver. Aan de finish bleken de Italianen 21 seconden te snel voor de Duitse formatie. Nederland moest op de Italianen 26 seconden toegeven en dus genoegen nemen met brons.

Uitslag EK Mixed Relay 2021

1. Italië in 51m59s

2. Duitsland op 21s

3. Nederland op 26s

4. Frankrijk op 1m28s

5. Oostenrijk op 3m24s

Parcours

Het parcours van de EK mixed relay is identiek aan die van de tijdrit bij de junioren en de beloften. Een ronde van 19,4 kilometer voert de renners van Wildlands Adventure Zoo in Emmen via Noordbarge, Erm, Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen en de N381 terug naar Emmen-centrum.

Dit rondje zal twee keer worden afgelegd per land. De drie mannen en de drie vrouwen rijden per land één ronde en wisselen elkaar zodoende af. De mannen rijden voor ieder land het eerste rondje, waarna de vrouwen het overnemen. Dit wisselpunt is ook het enige tussenpunt in de koers.

Wie het parcours van bovenaf bekijkt, kan zien dat er weinig bochten in het parcours zitten. De renners rijden een vierkantje, waardoor er – u kunt het al raden – slechts vier scherpe bochten in zitten. In een traject van 19,4 kilometer wil dit zeggen dat de ploegen weinig tot geen vertragende factoren tegenkomen.

Ook het profiel speelt de pure hardrijders in de kaart. Het uitgestippelde rondje kan niet het stempel ‘biljartvlak’ krijgen, maar komt wel heel dicht in de buurt. Voor de deelnemende landen is het dus simpelweg een kwestie van knallen op de grote plaat.

Donderdag 21 september, EK Mixed Relay: Emmen – Emmen (38,8 km)

Start eerste land: 15.30 uur

Finish laatste land: tussen 17.05 en 17.15 uur

Favorieten

De deelnemende landen mogen vijf mannen en vijf vrouwen inschrijven, waarvan uiteindelijk drie mannen en drie vrouwen in Emmen van start gaan. Dit jaar doen er acht landen mee aan het EK Mixed Relay-ploegentijdrit.

Wanneer we de favorieten voor aanstaande donderdag bespreken, kunnen we niet om Zwitserland heen. Hoewel het land nooit eerder de Europese titel wist te veroveren, lijkt de Zwitserse formatie deze editie de te kloppen ploeg. In 2022 én ruim een maand geleden in Glasgow won het Zwitserse team met hardrijders als Stefan Küng, Stefan Bissegger, Marlen Reusser en Elise Chabbey de wereldtitel.

Ook voor het EK in Emmen staan deze toppers van de ploeg ingeschreven. Verder kan bondscoach Michael Albasini kiezen uit Fabio Christen en Johan Jacobs bij de mannen en uit Linda Zanetti en Nicole Koller bij de vrouwen. Van de ploeg die tweemaal wereldkampioen werd, ontbreekt dus enkel Mauro Schmid. Wie kan deze succesformule afstoppen?

Definitieve selectie: n.n.b.

Wellicht kan Frankrijk een goede poging wagen. Net als de Zwitsers eindigde de Franse ploeg nog niet eerder op het hoogste schavot in de geringe geschiedenis van deze discipline. Toch wist de Franse ploeg te imponeren door nipt het goud mis te lopen op het afgelopen WK in Glasgow. De Franse ploeg lijkt dan ook niet te veel te willen sleutelen aan die goede samenstelling.

De Franse ploeg vervangt ten opzichte van het WK bij de mannen enkel Bryan Coquard voor Kévin Vauquelin. Grote motoren als Bruno Arimiral en Rémi Cavagna zijn weer van de partij. Verder is het bij de vrouwen kiezen tussen Juliette Labous, Marie Le Net, Cedrine Kerbaol en Audrey Cordon-Ragot. Aan brute kracht dus geen gebrek bij de Fransen. Iets wat goed van pas kan komen op het vlakke parcours in Emmen.

Definitieve selectie: n.n.b.

Ook Duitsland mag niet worden uitgevlakt voor de winst aanstaande donderdag. De Duitse formatie staat altijd zijn mannetje – en vrouwtje – op het Europees kampioenschap. In de drie voorgaande edities eindigden de Duitsers namelijk altijd bij de beste twee. In 2020 was hun prestatie zelfs genoeg voor de winst.

Vorige maand wist de ploeg op het WK het brons te veroveren, maar moesten zij wel 51 seconden toegeven op de winnaar Zwitserland. Desondanks keren enkele bekende namen terug op de startlijst, zoals Jannik Steimle, Miguel Heidemann en Franziska Koch. Eindigen ze ook dit keer in de top-2?

Definitieve selectie: n.n.b.

In Emmen mag natuurlijk het thuisland ook niet ontbreken. Nederland is zeker niet kansloos voor een medaille, maar de favorietenstatus van de eerste thuiseditie is de oranjeploeg wel kwijtgeraakt. Met namen als Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus verschijnt Nederland met een sterke selectie aan de start.

Op het WK van ruim een maand geleden kwam de formatie toch flink tekort ten opzichte van landen als Zwitserland en Duitsland. Nederland kende echter een roerige wedstrijd. De late toevoeging van Riejanne Markus en een valpartij van Daan Hoole zorgden voor weinig gunstige omstandigheden. De thuisploeg hoopt donderdag op sportieve revanche.

Definitieve selectie: Daan Hoole, Sjoerd Bax, Jos van Emden, Riejanne Markus, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij

Een land dat ook op sportieve revanche jaagt is Italië. De regerend Europees kampioen kwam op het recente WK in Glasgow niet verder dan een vijfde plek. Hierbij moet gezegd worden dat renners als Edoardo Affini, Elisa Longo Borghini en tijdritkanon Filippo Ganna niet meededen. Deze drie toppers staan voor het EK wel ingeschreven. Kan Italië de titel prolongeren?

Definitieve selectie: n.n.b.

Ook Polen zal in Emmen een gooi doen naar de Europese titel. Met gekende hardrijders als Maciej Bodnar en Agnieszka Skalniak-Sójka eindigde de ploeg op een verdienstelijke tiende plek op het WK in Glasgow. Toch lijkt de ploeg weinig aanspraak te maken op het eremetaal. Daarvoor zal de formatie hopen op een klein wonder.

Definitieve selectie: n.n.b.

De twee resterende ploegen hopen ook op een wonder in Emmen. Oekraïne en België eindigden bij hun eerdere deelnames namelijk altijd op geruime afstand bij de laatste twee. Beide landen lijken zich op te mogen maken voor een strijd in het achterveld.

Definitieve selectie: Jelle Vermoote, Victor Vercouillie, Siebe Deweirdt, Sara Van De Vel, Marion Norbert-Riberolle en Valerie Demey

Definitieve selectie: n.n.b.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Zwitserland

*** Frankrijk, Duitsland

** Italië, Nederland, Polen

Weer en TV

Het lijkt erop dat het donderdag in Emmen zeer wisselvallig weer gaat worden. De regen kan een rol gaan spelen tijdens de Mixed Relay, maar Weeronline voorspelt dat deze buien afgewisseld worden met zonnig weer. De temperatuur loopt op tot rond de 20 graden Celsius en de wind komt met windkracht 4 uit voornamelijk zuidelijke richting.

De Mixed Relay wordt door meerdere partijen vanaf 15.30 uur uitgezonden. Sporza vertoont de livebeelden op VRT1 en ook Eurosport is van de partij op zowel Eurosport 1 als op Eurosport.nl. De NOS zendt het kampioenschap uit op NPO2.